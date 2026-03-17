Туди окупанти спрямували ракету, після чого прогриміли вибухи. Про це поінформували кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Варто зауважити. що о 6:09 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу швидкісної цілі для міста. Приблизно тоді ж для регіону оголосили повітряну тривогу.

Повідомлення про звуки вибухів надійшло вже о 6:12. Монітори писали про збиття ворожої цілі. Однак атака не закінчилася, й росіяни запустили ще одну ракету на місто.

Згодом сталися повторні вибухи. Удар російської армії підтвердив і очільник місцевої ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькій області,

– написав він та закликав мешканців перебувати в укриттях.

У Повітряних силах також інформували про рух ворожого БпЛа на місто.

Вже о 6:32 Федоров повідомив про перших постраждалих унаслідок удару. Їм надають медичну допомогу.

Згодом він уточнив, що атака сталася поблизу одного із терміналів логістичного оператора. Під час обстрілу на роботі перебували 7 працівників.

Четверо отримали контузії, ще троє – порізи голови та тіла,

– зазначив Федоров.

Пошкодження терміналу логістичного оператора в Запоріжжі: дивіться фото ОВА

Зазначимо також, що напередодні російські дрони вдарили по приватному сектору одного з житлових районів Запоріжжя. Удар спричинив руйнування, до того ж, загинула одна жінка, ще дві отримали поранення й перебувають під наглядом лікарів.

