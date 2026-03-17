Туди окупанти спрямували ракету, після чого прогриміли вибухи. Про це поінформували кореспонденти Суспільного.
Що відомо про атаку на Запоріжжя?
Варто зауважити. що о 6:09 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу швидкісної цілі для міста. Приблизно тоді ж для регіону оголосили повітряну тривогу.
Повідомлення про звуки вибухів надійшло вже о 6:12. Монітори писали про збиття ворожої цілі. Однак атака не закінчилася, й росіяни запустили ще одну ракету на місто.
Згодом сталися повторні вибухи. Удар російської армії підтвердив і очільник місцевої ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запорізькій області,
– написав він та закликав мешканців перебувати в укриттях.
У Повітряних силах також інформували про рух ворожого БпЛа на місто.
Вже о 6:32 Федоров повідомив про перших постраждалих унаслідок удару. Їм надають медичну допомогу.
Згодом він уточнив, що атака сталася поблизу одного із терміналів логістичного оператора. Під час обстрілу на роботі перебували 7 працівників.
Четверо отримали контузії, ще троє – порізи голови та тіла,
– зазначив Федоров.
Зазначимо також, що напередодні російські дрони вдарили по приватному сектору одного з житлових районів Запоріжжя. Удар спричинив руйнування, до того ж, загинула одна жінка, ще дві отримали поранення й перебувають під наглядом лікарів.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще гриміли вибухи останнім часом?
У понеділок, 16 березня, тривогу для Києва та області оголошували декілька разів. Сили ППО відбивали ворожу атаку. Відомо, що Росія атакувала безпілотниками. Унаслідок цього в Шевченківському районі столиці уламки ворожої цілі впали біля Монумента Незалежності.
Вранці 16 березня російські дрони атакували Суми, там один із БпЛА влучив у дорогу в Зарічному районі. Унаслідок удару постраждали троє людей.
Уночі в Миколаєві ворожі безпілотники пошкодили навчальний заклад і багатоповерхівки. Обійшлося без загиблих і поранених.