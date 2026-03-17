Туда оккупанты направили ракету, после чего прогремели взрывы. Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.
Смотрите также Украинские ракеты для ПВО: в Fire Point ответили, реально ли их изготовить
Что известно об атаке на Запорожье?
Следует заметить. что в 6:09 Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе скоростной цели для города. Приблизительно тогда же для региона объявили воздушную тревогу.
Сообщения о звуках взрывов поступило уже в 6:12. Мониторы писали о сбитии враждебной цели. Однако атака не закончилась и россияне запустили еще одну ракету на город.
Впоследствии произошли повторные взрывы. Удар российской армии подтвердил и глава местной ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области,
– написал он и призвал жителей находиться в укрытиях.
В воздушных силах также информировали о движении вражеского БпЛа на город.
Уже в 6:32 Федоров сообщил о первых пострадавших в результате удара. Им оказывают медицинскую помощь.
Впоследствии он уточнил, что атака произошла вблизи одного из терминалов логистического оператора. При обстреле на работе находились 7 работников.
Четверо получили контузии, еще трое – порезы головы и тела,
– отметил Федоров.
Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек. По обновленной информации, шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двух человек медики оценивают как среднюю тяжесть.
Повреждения терминала логистического оператора в Запорожье: смотрите фото ОВА
Отметим также, что накануне российские дроны ударили по частному сектору одного из жилых районов Запорожья. Удар нанес разрушение, к тому же, погибла одна женщина, еще две получили ранения и находятся под наблюдением врачей
Последствия удара по Запорожью: смотрите видео ОВА
Где еще гремели взрывы в последнее время?
В понедельник, 16 марта, тревогу для Киева и области объявляли несколько раз. Силы ПВО отражали вражескую атаку. Известно, что Россия атаковала беспилотников. В результате в Шевченковском районе столицы обломки вражеской цели упали возле Монумента Независимости.
Утром 16 марта российские дроны атаковали Сумы, там один из БПЛА попал в дорогу в Заречном районе. В результате удара пострадали три человека.
Ночью в Николаеве вражеские беспилотники повредили учебное заведение и многоэтажки. Обошлось без погибших и раненых.