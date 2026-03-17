Туда оккупанты направили ракету, после чего прогремели взрывы. Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.

Что известно об атаке на Запорожье?

Следует заметить. что в 6:09 Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе скоростной цели для города. Приблизительно тогда же для региона объявили воздушную тревогу.

Сообщения о звуках взрывов поступило уже в 6:12. Мониторы писали о сбитии враждебной цели. Однако атака не закончилась и россияне запустили еще одну ракету на город.

Впоследствии произошли повторные взрывы. Удар российской армии подтвердил и глава местной ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области,

– написал он и призвал жителей находиться в укрытиях.

В воздушных силах также информировали о движении вражеского БпЛа на город.

Уже в 6:32 Федоров сообщил о первых пострадавших в результате удара. Им оказывают медицинскую помощь.

Впоследствии он уточнил, что атака произошла вблизи одного из терминалов логистического оператора. При обстреле на работе находились 7 работников.

Четверо получили контузии, еще трое – порезы головы и тела,

– отметил Федоров.

Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек. По обновленной информации, шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двух человек медики оценивают как среднюю тяжесть.

Отметим также, что накануне российские дроны ударили по частному сектору одного из жилых районов Запорожья. Удар нанес разрушение, к тому же, погибла одна женщина, еще две получили ранения и находятся под наблюдением врачей

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

