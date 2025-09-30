Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что на самом деле стоит за заявлениями из США о передаче Киеву Tomahawk. Также он указал на сложности использования этих ракет в Украине.

Какую хитрую схему могли задумать в США, чтобы передать Украине вооружение?

"Это прежде всего информационный троллинг Кремля. А также поднятие ставок. О Tomahawk заговорили, потому что эти ракеты являются "лицом" американской армии. США имеют несколько видов вооружений, с которыми ассоциируется их армия – это ракеты Tomahawk, истребители F-16, вертолеты Apache, Comanche, танки Abrams. Это оружие и техника стали визитной карточкой Соединенных Штатов", – подчеркнул он.

Когда Джей Ди Вэнс от имени Трампа говорит о Tomahawk, очевидно, по мнению политолога, что это с одной стороны подкол России, а с другой – это поднятие ставок. Трамп намекает Кремлю, если не захотите садиться за стол переговоров, значит мы дадим Украине такое оружие.

Однако я не очень понимаю оптимизм относительно этих заявлений. Проблема в том, что Tomahawk – это очень специфическое оружие. Оно запускается с подводных лодок и кораблей. Есть и наземные установки, но они экспериментальные и только сейчас появились,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Например, Германия такую установку или их дивизион получит в 2026 году. Поэтому поверить, что Tomahawk появятся в Украине раньше, чем в Германии, по его словам, очень трудно. Берлин до сих пор не передал Киеву свои ракеты Taurus. А Tomahawk это даже не Patriot.

Однако на фоне разговоров о Tomahawk, можно предположить, что все это делается для того, чтобы передать Украине ракеты ATACMS,

– предположил Рейтерович.

Затем, как отметил политолог, Дональд Трамп может сказать, что, мол, я мог бы быть жестче с Москвой, но я хороший человек и США предоставляют Киеву только ракеты ATACMS. А в украинской армии прекрасно знают, как ими пользоваться.

Что известно о возможном предоставлении Украине ракет Tomahawk?