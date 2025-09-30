Відповідну інформацію повідомив заступник речника міністра оборони країни Адам Шелін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SVT.
Як Швеція прокоментувала повідомлення про Gripen?
Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк нещодавно в інтерв'ю для BBC повідомив, що Україна "очікує" від партнерів додаткові F-16, французькі Mirage і шведські Gripen. Але він не уточнював ані кількості, ані дедлайнів.
Після відповідної заяви з проханням прокоментувати таку інформацію звернулися до шведського оборонного відомства. Речник міністерства підтвердив, що переговори тривають, проте чітких домовленостей наразі не досягли.
Довідково. Ssab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Ціна одного винищувача Gripen коливається від 30 до 60 мільйонів доларів, залежно від комплектації й умов постачання.
Що відомо про подібні переговори?
У Defense Express, коментуючи це, наголошували, що потенційно постачання винищувачів Gripen дійсно реальне, але висловлювання Гаврилюка викликає невпевненість у тому, що перемовини щодо цього вже закінчилися.
Авіаексперт Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу пояснював, що у Gripen є низка переваг перед F-16. Передусім, через особливості конструкції літака. Це дозволяє Grippen злітати й сідати в умовах обмеженого простору.
До слова, минулого літа Швеція планувала передати Україні винищувачі Gripen, однак поставку призупинили через зосередження на наданні нашій державі американських F-16. Зокрема, важливим чинником було навчання.