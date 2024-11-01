Мова про шведські винищувачі Gripen, характеристики яких із F-16 порівняв для 24 Каналу заступник генерального директора підприємства з виробництва засобів РЕБ, авіаексперт Анатолій Храпчинський. Він зауважив, під різні задачі оптимально використовувати різну техніку.

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Переваги Grippen

За словами авіаційного експерта, у шведських винищувачів є низка переваг перед американськими. Передусім, через особливості конструкції літака. Це дозволяє Grippen злітати й сідати в умовах обмеженого простору.

"Безумовно, Grippen хороший тим, що може злетіти зі смуги у 500 метрів довжиною. Тоді як для завантаженого F-16 потрібна буде смуга довжиною від 800 до 1200 метрів", – зауважив Храпчинський.

Переваги F-16

Водночас військовий експерт зауважив, що наявність шведських винищувачів потребуватиме німецьких ракет TAURUS, які вперто не хоче передавати канцлер Олаф Шольц. Тоді як для американських F-16 зброя необхідної далекобійності може бути поставлена Силам оборони.

Для літаків F-16 можуть бути ракети JASSM, які здатні працювати на відстань від 400 до 950 кілометрів. І це могла б бути якраз та ракета, про яку казав президент, як про неядерне стримування,

– зазначив авіаексперт.

Тож, на думку Анатолія Храпчинського, для виконання стратегічних задач Силами оборони все ж ефективнішим виглядає винищувач F-16, тоді як для бойових дій на лінії зіткнення Grippen міг би стати якісним доповненням авіапарку.