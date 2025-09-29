Чи дійсно Україна отримає ці винищувачі, розповіли у Defense Express, передає 24 Канал.

Як ймовірність передачі Gripen?

У виданні зауважують на певних нюансах цієї заяви.

В інтерв'ю Гаврилюка йдеться, що "очікуються" додаткові поставки літаків F-16, французьких Mirage і шведських Gripen. Точну кількість та терміни він відмовився уточнювати.

Потім журналісти у нього уточнили, про які винищувачі він говорив, перелічивши всі згадані вище зразки літаків. На що Гаврилюк відповів:

Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду.

У Defense Express зробили висновок, що потенційно постачання Gripen дійсно реальне, але висловлювання Гаврилюк викликає невпевненість у тому, що перемовини щодо цього вже закінчилися.

А відсутність термінів викликає питання, чи йдеться про поставку у найближчий час винищувачів старіших модифікацій, чи про замовлення на найновіший варіант після закінчення війни.

Раніше про такий розвиток подій говорили шведські урядовці.

"Можна сказати, що насправді нічого нового ми не дізналися, оскільки про переговори України щодо Gripen зі Швецією відомо вже давно. Ба більше, остання не відкидала варіанту про передачу та навіть додала вікно можливостей завдяки збереженню старих бортів", – пишуть у Defense Express.

Водночас там додали, якщо про це говорить заступник міністра оборони, то, можливо, є якісь готові рішення чи напрацювання, які збираються ухвалити.

Тим паче ці винищувачі можуть з'явитися у небі України й без будь-яких анонсів.

