Действительно ли Украина получит эти истребители, рассказали в Defense Express, передает 24 Канал.

Как вероятность передачи Gripen?

В издании отмечают определенные нюансы этого заявления.

В интервью Гаврилюка говорится, что "ожидаются" дополнительные поставки самолетов F-16, французских Mirage и шведских Gripen. Точное количество и сроки он отказался уточнять.

Затем журналисты у него уточнили, о каких истребителях он говорил, перечислив все упомянутые выше образцы самолетов. На что Гаврилюк ответил:

Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду.

В Defense Express сделали вывод, что потенциально поставки Gripen действительно реальны, но высказывание Гаврилюка вызывает неуверенность в том, что переговоры по этому поводу уже закончились.

А отсутствие сроков вызывает вопрос, идет ли речь о поставке в ближайшее время истребителей старых модификаций, или о заказе на новейший вариант после окончания войны.

Ранее о таком развитии событий говорили шведские чиновники.

"Можно сказать, что на самом деле ничего нового мы не узнали, поскольку о переговорах Украины по Gripen со Швецией известно уже давно. Более того, последняя не отвергала варианта о передаче и даже добавила окно возможностей благодаря сохранению старых бортов", – пишут в Defense Express.

В то же время там добавили, если об этом говорит заместитель министра обороны, то, возможно, есть какие-то готовые решения или наработки, которые собираются принять.

Тем более эти истребители могут появиться в небе Украины и без каких-либо анонсов.

