Це 24 Каналу повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зауважив, що якщо країна має велику кількість літаків різних брендів, то це різна інженерна логістика, обслуговування, запчастини.

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"Це десинхронізація. Якщо ви використовуєте багато різного виду техніки, особливо якщо вона надскладна, то ви собі збільшуєте плече використання. Вам треба буде набагато більше ресурсу витрачати на інженерно-логістичне забезпечення, на синхронізацію цього забезпечення і так далі", – пояснив він.

Переговори тривають

Михайло Подоляк зазначив, що переговори щодо винищувачів для України тривають на різних майданчиках та наразі є ключовими. Адже авіоніка, зокрема, літаки F-16, зможуть ефектніше працювати проти російських МіГ та Су. Військові зможуть розповісти більш детально, яка техніка є, яка використовується, якщо вони будуть вважати за потрібне.

Можемо говорити тільки, що є математично обраховані паритети, формули, скільки техніки. А вона є. Це не техніка, яку треба з неба знайти. Зі складів зібрати. Вона буде достатньо ефективним інструментом примусу Росії до тактичних поразок по лінії фронту, до більш об'єктивного сприйняття навколишнього світу,

– підкреслив посадовець.

Gripen для України: коротко