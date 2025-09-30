Соответствующее заявление американский чиновник сделал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Gripen для Украины: в Швеции раскрыли, ведутся ли переговоры о передаче истребителей

Как Кэллог объяснил свои слова?

Кит Келлог заявил, что говорил только о публичных заявлениях по вопросу передачи Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что не имеет никакой внутренней информации о процессе или окончательного решения администрации.

Впрочем, американский Спецпредставитель назвал Tomahawk "очень передовой ракетной системой. Он отметил, что в случае разрешения на их использование это "изменит динамику любого военного конфликта".

По его мнению, это добавит еще один уровень "неопределенности" благодаря своим возможностям. В то же время чиновник добавил, что Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на прекращении войны в Украине из-за больших потерь.

Что говорит Вэнс?

По данным WP, вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что в тот же день поделился, что Трамп еще не принял окончательного решения о продаже ракет Tomahawk европейским странам, которые планируют их дать Украине.

По его словам, России стоит "проснуться и принять реальность", которая есть сейчас. Кроме вышеупомянутого, он отметил, что в войне гибнет много людей, и российская сторона не может ничего продемонстрировать взамен.

О чем заявлял Келлог?