Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый, подчеркнув, что ЕС не готово к боям с россиянами, а США больше сосредоточены на Иране и Венесуэле. Об этом свидетельствует стратегия Вашингтона по поставкам оружия Украине.

Смотрите также Война не стоит на месте: эксперт-международник назвал направление, на котором Украина побеждает

Какое решение Вашингтона указывает на продолжение войны?

Если недавно Трамп заявлял, что Украина должна быть готова к обмену территориями, сейчас он говорит, что украинцы смогут выйти на границы 1991 года. Президент США не стал исключением, ведь похожие заявления последнего месяца высказывали и европейские политики.

"Почему так произошло? Причина – оценка реальной ситуации на войне, оценка способности России финансировать войну, оценка ее экономики. Цены на нефть падают, а санкции действуют. Возможно, США получают те разведданные, о которых мы не знаем", – сказал экс-посол.

В то же время, по его словам, США могли прийти к выводу, что война продолжается и будет продолжаться дальше.

Они могли бы усилить нас оружием еще раньше, это была бы поддержка. Пусть символом этого будут ракеты Tomahawk, но это могут быть и не они, а ракеты "воздух-земля". У США есть разные системы и ракеты. Если бы они нам их предоставили, как бы сказал, что они хотят завершения войны. Однако никто этого не делает,

– подчеркнул Чалый.

Экс-посол объяснил, что Европа не готова к столкновению с Россией, поэтому могла принять решение – поддерживать Украину, но не для победы, а для того, чтобы она просто продолжала держать оборону. Все мирные инициативы и переговоры могли быть просто имитацией.

Что известно о военной поддержке со стороны США?