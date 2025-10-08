Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское интернет-издание Readovka.

Что об урегулировании говорят в МИД России?

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призвала Вашингтон трезво и благоразумно подойти к вопросу поставок Украине ракет Tomahawk. Также он вспомнил о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Импульс к украинскому урегулированию после встречи Путина и Трампа на Аляске оказался исчерпанным,

– говорит российский дипломат.

Он подчеркнул, что передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk приведет к качественному изменению ситуации, а использование этого оружия возможно лишь при участии американского персонала.

Как прошла встреча на Аляске?