Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское интернет-издание Readovka.
Что об урегулировании говорят в МИД России?
Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призвала Вашингтон трезво и благоразумно подойти к вопросу поставок Украине ракет Tomahawk. Также он вспомнил о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Импульс к украинскому урегулированию после встречи Путина и Трампа на Аляске оказался исчерпанным,
– говорит российский дипломат.
Он подчеркнул, что передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk приведет к качественному изменению ситуации, а использование этого оружия возможно лишь при участии американского персонала.
Как прошла встреча на Аляске?
Напомним, что американский и российский политики встретились на Аляске 15 августа. Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным на Аляске "теплой" и отметил, что они "во многом согласны".
В эфире 24 Канала политолог Олег Саакян считает, что Путин получил тактическую победу от встречи с Трампом и смог спокойно ехать в Китай на разговор с Си Цзиньпином.
По его мнению, Украина и Европа откатились в вопросе санкций против России, а Трамп получил репутационный удар на международной арене.