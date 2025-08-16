А также назвал российского диктатора "сильным парнем". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.

Что сказал Трамп о встрече с Путиным?

Американский лидер заявил, что на самом деле они с Путиным "во многом согласны" и их встреча "была теплой". Трамп также назвал Путина сильным и "чертовски жестким". Однако, по его мнению, переговоры прошли положительно.

Ранее Трамп заявил, что реализация вопроса относительно войны в Украине теперь полностью зависит от Владимира Зеленского. Кроме того, он считает, что должны вмешаться европейские страны. Президент США добавил, что хочет положить конец этой войне и заметил, что стороны близки к соглашению.

Отметим, что встреча Трампа и Путина длилась примерно 3 часа. После нее президенты дали пресс-конференцию, которая длилась всего 11 минут, из которых 8 говорил глава Кремля.

Лидеры положительно оценили переговоры на Аляске. После консультаций в формате "три-на-три" должна была состояться встреча в расширенном формате. Также был запланирован совместный обед. Однако все мероприятия отменили.