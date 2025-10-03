Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство международной информации "РИА Новости".
Что Путин сказал американскому лидеру?
Во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" 2 октября Владимир Путин ответил Дональду Трампу на критику российской армии.
Президент США сравнил вооруженные силы оккупантов с "бумажным тигром" и заявил, что Украина может вернуть себе все свои территории. По его словам, Россия бесцельно воюет уже три с половиной года, в войне, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть меньше чем за неделю.
Идите и попробуйте разобраться с "бумажным тигром",
– сказал Путин.
Он назвал высказывание Трампа ироничным и призвал американского лидера "попробовать разобраться" с армией России.
Почему Дональд Трамп изменил позицию в отношении России?
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналузаявление Трампа о том, что Украина способна вернуть себе все территории, свидетельствует, что президент США не смог договориться с Путиным.
Также, по мнению специалиста, фактически Трамп перекладывает все дальнейшее развитие событий на Европу и Украину.
Политолог Александр Краев объяснил 24 Каналу, что для Трампа характерна "дипломатия попугая". "Он повторяет последнее, что ему сказали, чтобы наладить контакт с теми, кто это сказал. Поскольку последние недели он активно общался с европейцами и украинцами, поэтому мы слышим именно это, особенно учитывая, что сейчас он пытается выйти на нормальное сотрудничество с Европой", – считает эксперт.
Напомним, что слова Трампа прокомментировал и спикер Кремля. Песков отметил, что резкое изменение риторики президента США связано с его встречей с Зеленским.