Так, американский президент расхвалил Украину. Он заявил, что она успешно наступает. Более того, способна победить и вернуть все оккупированные территории. Совсем иной была риторика политика в отношении России, передает 24 Канал.

Как в Кремле отреагировали на высказывания Трампа о России?

Президент США отметил, что Россия бесцельно воюет уже 3,5 года против намного меньшего соперника. Если бы оккупанты были действительно сильными, они бы выиграли бы в войне менее чем за неделю.

Дональд Трамп также заявил, что Путин и Россия имеют большие экономические проблемы. Политик сравнил страну-агрессора с "бумажным тигром". Также он раскритиковал страны, которые покупают российские энергоресурсы.

Представитель Кремля в радиоэфире пропагандистского РБК прокомментировал высказывания Трампа. Дмитрий Песков отметил, что не может согласиться со всем, что сказал президент США. Он выразил надежду, что такая позиция американского лидера является временной.

Понятно, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, очевидно, на данный момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали,

– объяснил Песков резкую смену риторики Трампа.

Отдельно представитель Путина отрицал, что Россия является "тигром". По словам чиновника, она – "медведь", а "бумажных медведей" не бывает.

Песков ответил и на слова Трампа о том, что российская экономика разрушается. Он отметил, что экономика России перестроилась под военные нужды и имеет проблемы, связанные только с санкциями. Он также назвал "абсолютно сбалансированным" проект бюджета на следующие три года.

При этом Песков отметил, что Путин, по-прежнему, высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании войны России и Украины. По его словам, разговор Путина и Трампа пока не запланирован, но может быть быстро организован.

