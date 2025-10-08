Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське інтернет-видання Readovka.
Що про "врегулювання" кажуть у МЗС Росії?
Заступник очільника міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва закликала Вашингтон тверезо і розсудливо підійти до питання поставок Україні ракет Tomahawk. Також він згадав про зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.
Імпульс до українського врегулювання після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці виявився вичерпаним,
– каже російський дипломат.
Він підкреслив, що передача Україні далекобійних ракет Tomahawk призведе до якісної зміни ситуації, а використання цієї зброї можливе лише за участю американського персоналу.
Як пройшла зустріч на Алясці?
Нагадаємо, що американський та російський політики зустрілися на Алясці 15 серпня. Дональд Трамп назвав зустріч з Володимиром Путіним на Алясці "теплою" та зазначив, що вони "багато в чому згодні".
В етері 24 Каналу політолог Олег Саакян вважає, що Путін здобув тактичну перемогу від зустрічі з Трампом та зміг спокійно їхати в Китай на розмову з Сі Цзіньпінем.
На його думку, Україна та Європа відкотилися у питанні санкцій проти Росії, а Трамп отримав репутаційний удар на міжнародній арені.