Говорится о подготовке для будущих наступательных операций и ухудшении логистики россиян. Это в эфире 24 Канала объяснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Почему важно атаковать объекты в Крыму?

Дмитрий Жмайло отметил, что через Крым россияне перевозят личный состав. Также перебрасывают одиночные цистерны с топливом или другую амуницию.

Украина уже уничтожила очень много систем ПВО врага в Крыму. ГУР даже физически высаживались для того, чтобы уничтожать радиолокационные станции и пусковые установки. Это привело к тому, что северо-западная и южная части полуострова очень малоприкрыты.

В 2024 году Силы обороны смогли поразить подводную лодку России на причале. Потому что всю систему ПВО оккупанты перенаправили именно на прикрытие Крымского моста, который является крайне важным для Кремля. Этот вражеский объект также подвергался атакам.

Важным было поражение нефтебазы в Феодосии. Это большой мощный объект, который отгружает нефть для кораблей теневого флота России, которая затем расползается по миру и дает России финансирование для продолжения войны. Но из-за того, что туда постоянно прилетает, из 34 резервуаров с топливом осталось 22, куда закачиваются нефтепродукты.

После таких детонаций возникают масштабные пожары. На объектах нефтеперерабатывающей отрасли эти пожары очень трудно потушить. Кризис с топливом в Крыму только увеличивается. Каждая вторая заправка закрыта.

Оккупационные власти пытаются всячески скрыть масштабы проблемы. В частности, запрещает местным жителям заливать топливо в канистры. Выдаются специальные талоны, лимиты по заправкам. Но это не помогает уменьшить ажиотаж.

Поэтому такими действиями мы прежде всего готовим для себя почву для будущих наступательных операций. Также сужаем коридоры логистики россиян. Напомню, что Крым – это место дислокации той же 810-й бригады морской пехоты, которая была переброшена из Сумщины на Покровское направление. Крым был ранее логистически важен для оккупантов на Запорожье,

– пояснил эксперт.

Сейчас захватчики активизировались на Запорожском направлении. Все это дает возможность хотя бы постепенно уменьшать давление минимум на Запорожье. Россиянам придется думать, какими другими обходными маршрутами доставлять все необходимое.

