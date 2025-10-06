В западной прессе предполагают, что Украина может готовиться к масштабной операции в Крыму. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, действительно ли Силы обороны способны на это сейчас, и что в целом происходит на такой важной для России оккупированной территории.

Почему атаки по Крыму являются настолько успешными

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заметил, у России есть значительные проблемы с системами противовоздушной обороны. Еще с 2022 года Украина начала атаковать российские цели, приоритетно выбирая именно средства ПВО. Подобные удары продолжаются и по сей день, серьезно усложняя возможность России защищать свои земли.

У россиян действительно есть большой дефицит систем ПВО, ведь они не готовились к тому, что Украина будет производить дальнобойные средства и бить по ее территории,

– отметил Жмайло.

Успешным кейсом Украины стали удары по временно оккупированному Крыму. Атаки на полуостров являются крайне результативными именно из-за массового уничтожения систем противовоздушной обороны. Многие из них сконцентрировали в восточной части Крыма для защиты Керченского моста, а также переместили в 300-километровую зону в России. К этим целям могут "дотянуться" системы HIMARS, ATACMS, а также ракеты Storm Shadow.

"Они просто не способны прикрыть все стратегические военные объекты. Иногда мы даже не слышим о работе российской ПВО, за исключением стрелкового оружия. Уничтожив много систем ПВО, а я напомню, что ГУРовцы даже физически высаживались для того, чтобы уничтожать радиолокационные станции и пусковые установки, видим, что северная, западная и южные части Крыма являются очень малоприкрытыми", – отметил эксперт.

К тому же Украина постоянно совершенствует собственные ударные средства и наносит сокрушительные удары по критически важным российским объектам.

Все это приводит к как минимум логистическим перебоям в поставках оружия и материалов. Россиянам нужно время, чтобы восстанавливать свои мощности, что очень сложно для них в условиях санкционного давления. Это и приводит к таким последствиям, которые мы сейчас видим в Крыму,

– пояснил Жмайло.

Особенно болезненным для Кремля следствием оказался дефицит топлива. Стоит напомнить, что под прицелом украинского оружия не впервые оказывается Морской нефтяной терминал в Феодосии. Он отгружает нефть для кораблей теневого флота России. Из-за постоянных атак из 34 резервуаров осталось 22 резервировали с топливом. Эти и другие удары лишь углубляют топливный кризис на полуострове.

Готовит ли Украина масштабную операцию в Крыму?

Пылают в оккупированном Крыму и военные аэродромы. В западных СМИ уже предполагают – Украина может готовиться к большой операции на южном направлении. Однако пока говорить об этом рано.

Не думаю, что сейчас ВСУ планируют масштабную операцию, ведь у нас сейчас тяжелая ситуация на Восточном фронте. Возможно, мы готовим определенные контрнаступательные операции для того, чтобы оттянуть силы россиян с Запорожского направления. К сожалению, там они частично улучшили свое тактическое положение, есть небольшие продвижения – от нескольких сотен метров до нескольких километров,

– заметил Жмайло.

Бесспорно, нельзя исключать и того факта, что Украина действительно готовится к более серьезным действиям по Крыму. Значительную роль в этом играет Главное управление разведки, а именно их подразделение беспилотных систем "Призраки", который за последние полгода поразил не менее 44 объектов россиян, связанных с противовоздушной обороной.

"Мы так же стараемся делать Крым бесполетной зоной. Такими действиями мы готовим для себя почву для дальнейших наступательных операций и сужаем логистические коридоры россиян, в частности для подпитки группировки на Запорожье", – отметил эксперт.

Хотя стоит добавить, что через полуостров перебрасывают меньше оружия и техники на фронт, чем раньше. Оккупационная армия делает ставку на железнодорожное сообщение России с другими оккупированными украинскими территориями. Для этого они обновляют железнодорожные полотна и будут новые.

На что "охотятся" ВСУ в Крыму?

"Взрывной" для Крыма стала ночь на 6 октября. Под ударом оказался аэродром "Саки" в Новофедоровке, а затем взрывы прогремели в Феодосии, Евпатории. Громко было и в районе села Андреевка. Известно, что рядом с этим населенным пунктом расположен аэродром "Кача".

Военный, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что удары нанесли по аэродромам российской военной авиации, расположенных на западной части полуострова. Это расположение дает противнику большую возможность наносить удары или усиливать свои войска на Херсонском направлении.

Удары по этим аэродромам существенно уменьшают возможности россиян по ракетно-бомбовым ударам, ведь именно с этих аэродромов запускаются дроны в сторону Одессы и Николаева. Важно также, что их авиация вынуждена перемещаться в пределах этих аэродромов. Каждый удар приводит к нарушению центров управления, систем управления и возможностей обслуживать эти аэродромы, или авиацию, которая там базируется,

– объяснил военный.

Тимочко также добавил, что кроме своего прямого целевого назначения – обслуживания авиации, самолетов, вертолетов – россияне проводят там и радиоэлектронную разведку, пеленгование и обслуживание беспилотников. Также ресурсы аэродромов, особенно их подземные склады, используют для арсеналов, и для того, чтобы противник мог также формировать определенные командные центры. То есть такие удары – это комплексный подход к делу.

"Мы говорим сейчас о Крыме, как все-таки о логистике, тыл, арсенал и авиацию противника, которые создают серьезные угрозы для украинской армии на Юге и на Востоке Украины", – отметил Тимочко.

Удары по важным объектам полуострова в разы уменьшают опасности для Украины.

