Речь идет о дроне "Толока". Ранее его создали в моделях: TLK-150 и TLK-400. Теперь появилась еще гораздо более мощная версия – TLK-1000. Ожидается, что именно она станет самым страшным сном для Керченского моста, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Что известно о новой угрозе для российских портов и Крымского моста?

TLK-1000 имеет 5-тонную боевую часть. Он предназначен для уничтожения крупных неподвижных объектов и установки мин. Длину дрон имеет от 4 до 12 метров, а дальность хода до 2000 килограммов.

Производители заявляют, что подводные дроны серии "Толока" являются автономными, оснащенными ИИ на базе нейросетей для навигации и распознавания.

Главной целью новой версии "Толоки" может стать Крымский мост. Его уже неоднократно атаковали:

в октябре 2022 года грузовик со взрывчаткой взорвал несколько пролетов моста.

в августе 2023 года морской дрон с более чем 770 килограммами взрывчатки не смог разрушить опору.

в июне 2024 года подводный взрыв с зарядом более 1 000 килограммов также не привел к обвалу моста.

TLK-1000, способен доставить взрывчатку почти в 5 раз мощнее, может наконец стать тем самым "разрушителем мостов", который Украина так ищет. Хотя Россия установила многочисленные средства защиты, как надводные, так и подводные, факт предыдущих атак свидетельствует, что новые попытки могут быть более успешными.

Мишенью "Толоки" могут стать также платформы в Черном море, которые когда-то использовались для добычи нефти и газа, а сейчас – для радаров и систем ПВО.

Российский флот в основном скрывается в портах, за бонами и защитными системами. Достаточно мощный заряд может прорвать проход для атаки с воздуха или с моря, или даже стать платформой-носителем FPV-дронов.

Издание отмечает, что Украина – новатор в создании "дешевых, умных и смертоносных" подводных дронов, которые меняют правила игры в морской войне.

