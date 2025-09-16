Об этом информирует корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Она рассказала, что UAR-15 – это современная винтовка, разработана на основе американской, намного удобнее, чем автомат Калашникова.

Смотрите также Россия продолжает воровать и масштабировать украинские технологические решения, – Билецкий

Бригады укомплектовываются новым вооружением

Винтовка UAR-15 имеет модульную конструкцию, легко настраивается под индивидуальные потребности стрелков. Достигается скорость и эффективность выполнения боевой задачи. В "Хартии" это оружие полностью вытеснило автомат Калашникова.

"Бригада предоставляет нам людей, которых мы обучаем. Приходит много молодежи, очень ей интересно получить базу. Надо нарабатывать навыки, тогда уже руки запомнят алгоритм действий, с закрытыми глазами можно будет все делать. В основном у нас UAR-15, хорошее украинское оружие. Сейчас все, что новое есть, на том и учимся. Очень много нового оружия, старого уже нет", – рассказал командир отделения 13-й БрОП НГУ "Хартия".

В условиях войны много оружия не бывает. Поэтому украинские бойцы проводят сбор на закупку дополнительного в виде дронов и запчастей к ним. Приобщиться к сбору можно донатом, отсканировав указанный на картинке QR-код.

Что известно о винтовке UAR-15?