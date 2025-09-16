Про це інформує кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Вона розповіла, що UAR-15 – це сучасна гвинтівка, розроблена на основі американської, є набагато зручнішою, ніж автомат Калашникова.
Дивіться також Росія продовжує красти та масштабувати українські технологічні рішення, – Білецький
Бригади укомплектовуються новим озброєнням
Гвинтівка UAR-15 має модульну конструкцію, легко налаштовується під індивідуальні потреби стрільців. Досягається швидкість та ефективність виконання бойового завдання. В "Хартії" ця зброя повністю витіснила автомат Калашникова.
"Бригада надає нам людей, яких ми навчаємо. Приходить багато молоді, дуже їй цікаво отримати базу. Треба напрацьовувати навички, тоді вже руки запам'ятають алгоритм дій, з закритими очима можна буде все робити. В основному в нас UAR-15, гарна українська зброя. Зараз все, що нове є, на тому і вчимося. Дуже багато нової зброї, старої вже нема", – розповів командир відділення 13-ї БрОП НГУ "Хартія".
В умовах війни багато зброї не буває. Тож українські бійці проводять збір на закупівлю додаткової у вигляді дронів та запчастин до них. Долучитися до збору можна донатом, відсканувавши вказаний на картинці QR-код.
Що відомо про гвинтівку UAR-15?
Ця зброя простіша у виготовленні, порівняно з автоматом Калашникова. Калібр гвинтівки відповідає стандарту НАТО і становить 5.56×45 міліметри. Серед переваг: має високу точність. Вага гвинтівки – 3,5 кілограма. Вона має декілька модифікацій, які відрізняються зокрема довжиною і дальністю ефективної стрільби: UAR-15S, UAR-15S1, UAR-15SM.
Гвинтівка виробляється українською компанією. За основу для її виробництва взята американська AR-платформа – AR-15. Станом на червень 2025 року більшість компонентів гвинтівки виготовляються в Україні. У 2026 році компанія-виробник планує і нарізні стволи, які нині постачаються з США, почати виробляти на місці.