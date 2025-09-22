Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Как Украина использует машины с дистанционным управлением?

По словам журналистов, украинская армия особенно заинтересована в использовании этих "роботов на колесах", похожих на миниатюрные танки, ведь сталкивается с нехваткой солдат.

Сейчас эти универсальные машины способны перевозить необходимые припасы, разминировать территории и эвакуировать как раненых, так и погибших.

Они не могут полностью заменить людей,

– сказал командир взвода 20-й бригады оперативного назначения "Любарт" с позывным "Майами".

Роботизированные машины преимущественно изготавливаются украинскими компаниями и стоят от примерно 1000 до 64 000 долларов в зависимости от размера и возможностей.

Хотя они стали чрезвычайно важными для украинских военных на линии фронта, такие машины не являются новинкой для войны. Немецкая армия во время Второй мировой использовала дистанционно управляемый минитанк на проводе под названием "Голиаф".

В последние десятилетия США, Израиль, Великобритания и Китай разработали современные версии для инженерных и боевых задач. По словам специалистов, масштабное применение этих машин в Украине является показательным и может повлечь дальнейшие технологические сдвиги.

Каждый раз, когда дрон или робот что-то делает, это означает, что одному из наших бойцов не придется этого делать. Кроме того, машина не устает. Она может нести столько, сколько нужно,

– рассказал военный с позывным "Аким".

В то же время, по словам журналистов, роботизированные транспортные средства движутся медленнее, чем автомобили или грузовики, и обычно передвигаются по открытой местности. Это делает их легкой мишенью для российских оккупантов.

Чтобы сделать их менее уязвимыми, "Майами" и другие военные попытались приварить к машинам клеточные конструкции, похожие на решетки, или установить спереди металлические ролики для обнаружения мин.

