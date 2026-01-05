Рубио, которого называют архитектором операции в Венесуэле, уже высказался об отношениях США и России в контексте Венесуэлы. А то, как потенциальная смена режима в Венесуэле будет влиять на Россию, специально для 24 Канала разобрали политические эксперты.

Какие возможности потеряла Россия?

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал, что влияние Кремля в Венесуэле было безусловным. Политическое и военное присутствие России в Венесуэле позволяло ей решать несколько задач внешней геополитики.

Экономические – доступ к венесуэльской нефти. Это позволяло России обходить санкции.

Геополитические – Россия имела возможность готовить на территории Венесуэлы оперативников-шпионов, которые находясь в другой стране, выдавали себя за граждан этой страны.

Военно-политические – Россия имела возможность с территории Венесуэлы напрямую угрожать США ядерным оружием. В 2018 году был эпизод даже, когда Кремль перегнал в Венесуэлу 3 стратегических бомбардировщика Ту-160.

Это был намек для США, мол, хорошо, что вы строите ПРО у себя, в Европе, защищаете себя с северной стороны, если ракеты из России полетят на вас через Северный полюс. А теперь представьте, что пуск ракет происходит не только оттуда, но и со стороны Латинской Америки. Там ПРО нет, поскольку США исторически рассматривали Центральную и Южную Америки, как свой "задний двор",

– отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы".

Он продолжил, что параллельно с тем Россия еще и пыталась выстроить отношения с Кубой. В частности, они вместе провели несколько совместных морских учений. Если бы Куба прикрывала Венесуэлу от США, то для России Венесуэла была бы хорошим местом для базирования тактического и стратегического ядерного оружия.

Какими будут последствия падения режима Мадуро для России?

Эксперт по исследованию Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская Призма" Иван Фечко заметил, что и для России, и для Китая события в Венесуэле были большой пощечиной. Им неприятно терять свою сферу влияния в Западном полушарии, в государстве с огромными залежами нефти. Рычагов влияния изменить эту ситуацию у них нет.

"Россия потеряла шанс помочь своему соратнику Мадуро, несмотря на то, что тот постоянно просил о помощи. Конечно, это не означает, что России уже полностью не будет в этом регионе. Это произойдет только после того, как в России воцарится демократический режим. Ведь партнерство по добыче подсанкционной нефти пока остается", – отметил эксперт по исследованию Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская Призма".

По его словам, для России последствия будут еще большими, ведь она рассматривала Венесуэлу из геополитических соображений. Поэтому уничтожение режима Мадуро будет геополитической победой США, а для России – большое поражение. В долгосрочной перспективе дешевая венесуэльская нефть может обвалить цены на мировом рынке, что негативно ударит по России.

Мог ли Путин помочь Мадуро?

Политолог Олег Лесной подчеркнул, что как только ситуация вокруг Венесуэлы начала обостряться, Мадуро просил у России помощи. Впрочем, ничего кроме обещаний и риторики не получил. Более того, существовало мнение, что даже если США начнут какую-то операцию, то Россия и Китай непременно "впишутся" за Венесуэлу, но этого не произошло.

Геополитика оказалась очень страшной вещью. России вообще не выгодно сейчас за кого-то "вписываться". В контексте Венесуэлы – во-первых, она расположена на другом конце света, во-вторых, сил и ресурсов у России на это сейчас нет,

– сказал политолог.

Он добавил, что эта ситуация должна быть хорошим сигналом о том, что Россия – ненадежный союзник. Российское оружие – тоже ненадежное, поскольку оно не сработало против американских ракет в Венесуэле. И эту карту можно использовать как один из элементов гибридной войны против России.

