Определенное оружие Украина производит в значительно больших масштабах, чем нужно на войне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента Украины.
Какое оружие Украина отправит на экспорт?
Украина начнет экспортировать определенные виды вооружения. По словам Зеленского, управляемый экспорт может покрыть дефицит в финансировании производства оружия.
Определенные виды оружия – и это современное оружие – мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно нам сегодня в Украине,
– отметил Зеленский.
Среди такого оружия морские дроны, которых в Украине достаточно, противотанковые системы и другие виды вооружения.
"То есть первый приоритет – это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет – наши украинские арсеналы и только третий приоритет – вот такой управляемый экспорт", – пояснил президент.
В течение 2 недель будут представлены 3 экспортные платформы – для экспорта в США, Европу и остальной мир.
Зеленский подчеркнул, что Украина имеет значительный опыт современной войны и спрос на ее оружие есть. В то же время важно будет обеспечить надежную защиту украинских оборонных технологий от российского шпионажа. Он добавил, что многие партнеры заинтересованы и в совместных с Украиной проектах.
Что предусматривает украинский квазиэкспорт оружия?
Украина планирует внедрить модель квазиэкспорта оружия, которая предусматривает совместное производство с иностранными партнерами на безопасных территориях. Такой подход уже предусмотрен в проектах Defense City и инициативе президента Build with Ukraine.
По условиям, до 80% продукции должно идти на нужды Украины, тогда как остальные будут оставаться в распоряжении партнеров, которые также накапливают запасы и осваивают производственные технологии.
Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что традиционный экспорт вооружений в военное время неприемлем "с моральной и геополитической точек зрения". Зато задача правительства – находить ресурсы для поддержки украинских производителей через международные механизмы финансирования.