Певну зброю Україна виготовляє у значно більших масштабах, ніж потрібно на війні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.
Яку зброю Україна відправить на експорт?
Україна почне експортувати певні види озброєння. За словами Зеленського, керований експорт може покрити дефіцит у фінансуванні виробництва зброї.
Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні,
– зазначив Зеленський.
Серед такої зброї морські дрони, яких в України достатньо, протитанкові системи та інші види озброєння.
"Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали й тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт", – поясним президент.
Протягом 2 тижнів будуть представлені 3 експортні платформи – для експорту у США, Європу та решту світу.
Зеленський підкреслив, що Україна має значний досвід сучасної війни і попит на її зброю є. Водночас важливо буде забезпечити надійний захист українських оборонних технологій від російського шпіонажу. Він додав, що багато партнерів зацікавлені й у спільних з Україною проєктах.
Що передбачає український квазіекспорт зброї?
Україна планує впровадити модель квазіекспорту зброї, яка передбачає спільне виробництво з іноземними партнерами на безпечних територіях. Такий підхід уже передбачений у проєктах Defense City та ініціативі президента Build with Ukraine.
За умовами, до 80% продукції має йти на потреби України, тоді як решта залишатиметься у розпорядженні партнерів, які також накопичують запаси та освоюють виробничі технології.
Міністр оборони Денис Шмигаль наголосив, що традиційний експорт озброєнь у воєнний час є неприйнятним "з моральної та геополітичної точок зору". Натомість завдання уряду – знаходити ресурси для підтримки українських виробників через міжнародні механізми фінансування.