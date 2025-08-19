Чи є заборона на експорт?

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації урядової програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, формально заборони на експорт немає, однак він не відбувається, оскільки першочерговим завданням є повне забезпечення потреб Збройних Сил України.

"Після цього надлишок ми можемо обмінювати на ту зброю, яка нам потрібна", – пояснив Шмигаль.

Що передбачає квазіекспорт?

Модель квазіекспорту передбачає спільне виробництво з іноземними партнерами на безпечних територіях. Такий підхід уже передбачений у проєктах Defense City та ініціативі президента Build with Ukraine.

Варто знати. За умовами, до 80% продукції має йти на потреби України, тоді як решта залишатиметься у розпорядженні партнерів, які також накопичують запаси та освоюють виробничі технології.

Які формати співпраці з партнерами можливі?

Шмигаль наголосив, що традиційний експорт озброєнь у воєнний час є неприйнятним "з моральної та геополітичної точок зору". Натомість завдання уряду – знаходити ресурси для підтримки українських виробників через міжнародні механізми фінансування.

Зокрема, він згадав данську модель партнерства, коли союзники напряму фінансують українське виробництво. Наступним етапом має стати підключення України до європейського інструменту SAFE, який передбачає понад 150 мільярдів євро в бюджеті Єврокомісії та близько 650 мільярдів євро у бюджетах держав-членів ЄС на оборонні потреби у наступному семиріччі.

Прем'єр резюмував, що Україна має амбіцію брати участь у цих програмах. І цей ресурс дозволить закривати дефіцит внутрішніх фінансів і виробляти й накопичувати на складах необхідну зброю та амуніцію.