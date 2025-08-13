Папперґер заявив про бюрократію?

Про це повідомила пресслужба міністра, інформує 24 Канал. Раніше Папперґер заявив, що завод Rheinmetall у Німеччині, який будували майже одночасно з українським, вже готовий до технічного запуску, тоді як український досі перебуває на стадії будівництва.

Зокрема, він поскаржився на високий рівень бюрократії в Україні.

Які кроки готова впровадити Україна?

У відповідь Шмигаль зв'язався з німецьким партнером і, як він сам зазначив, "обговорив ключові етапи будівництва заводу", а також робочі питання щодо координації процесів.

Rheinmetall – наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю у трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси та системи ППО,

– підкреслив міністр.

Він додав, що будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів відбувається за планом, а механізм координації буде покращено для більш швидкої та ефективної роботи.

Шмигаль також наголосив на важливості залучення оборонних компаній з усього світу до створення виробництв та R&D центрів в Україні.

Довідково. Rheinmetall AG є одним із провідних німецьких виробників озброєння та військової техніки та активним партнером України в оборонних програмах, що підтримують обороноздатність країни в умовах російської агресії.



Компанія також стрімко зростає на фондовому ринку: її акції замінять французьку люксову компанію Kering SA (власника бренду Gucci) в індексі Euro Stoxx 50, що об'єднує найбільші підприємства країн єврозони.