Нова фаза співпраці

Про це повідомив холдинг Czechoslovak Group (CSG), до якого входить компанія, передає 24 Канал. За словами директора з маркетингу Excalibur Army Яна Краткого, відкриття офісу в Києві – не символічний крок, а рішення для пришвидшення ухвалення рішень, покращення логістики та оперативної взаємодії з українськими партнерами.

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Довідково. Excalibur Army співпрацює з Україною з перших днів повномасштабної війни. Від початку вторгнення Росії вона передала Україні понад 1000 одиниць техніки, серед яких танки, БМП, артилерія та реактивні системи залпового вогню. Також було поставлено понад 2 мільйони великих калібрів боєприпасів.

Як чеська компанія розширює свою присутність

Ключовим напрямом діяльності компанії в Україні стане спільне виробництво артилерійських боєприпасів, зокрема 155-мм снарядів. Проєкт реалізується у партнерстві з українським виробником "Українська бронетехніка" (Ukrainian Armor). Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний у 2024 році, а запуск виробництва заплановано на 2025-й.

Генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зазначив, що підприємства готові оперативно виготовити понад 100 тисяч снарядів калібру 155 мм та 50 тисяч – калібру 105 мм, щойно буде оформлено державне замовлення.

Програма має на меті розгорнути масштабне ліцензоване виробництво боєприпасів за стандартами НАТО з поступовим збільшенням локалізації: на першому етапі вона перевищить 50%, а з часом – досягне 80%,

– ідеться у повідомленні.