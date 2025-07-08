Нова фаза співпраці
Про це повідомив холдинг Czechoslovak Group (CSG), до якого входить компанія, передає 24 Канал. За словами директора з маркетингу Excalibur Army Яна Краткого, відкриття офісу в Києві – не символічний крок, а рішення для пришвидшення ухвалення рішень, покращення логістики та оперативної взаємодії з українськими партнерами.
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Довідково. Excalibur Army співпрацює з Україною з перших днів повномасштабної війни. Від початку вторгнення Росії вона передала Україні понад 1000 одиниць техніки, серед яких танки, БМП, артилерія та реактивні системи залпового вогню. Також було поставлено понад 2 мільйони великих калібрів боєприпасів.
Як чеська компанія розширює свою присутність
Ключовим напрямом діяльності компанії в Україні стане спільне виробництво артилерійських боєприпасів, зокрема 155-мм снарядів. Проєкт реалізується у партнерстві з українським виробником "Українська бронетехніка" (Ukrainian Armor). Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний у 2024 році, а запуск виробництва заплановано на 2025-й.
Генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зазначив, що підприємства готові оперативно виготовити понад 100 тисяч снарядів калібру 155 мм та 50 тисяч – калібру 105 мм, щойно буде оформлено державне замовлення.
Програма має на меті розгорнути масштабне ліцензоване виробництво боєприпасів за стандартами НАТО з поступовим збільшенням локалізації: на першому етапі вона перевищить 50%, а з часом – досягне 80%,
– ідеться у повідомленні.
Що відомо про Czechoslovak Group
Раніше компанія мала назву Excalibur Group, її заснували у 1990-х роках. У 2022 році, на тлі війни в Україні, її дохід сягнув 1,1 мільярда доларів, а в 2024-му компанія потроїла прибуток завдяки зростанню постачань до України та країн НАТО. Загалом обсяги продажів CSG з моменту повномасштабного вторгнення зросли на 614%.