Новая фаза сотрудничества

Об этом сообщил холдинг Czechoslovak Group (CSG), в который входит компания, передает 24 Канал. По словам директора по маркетингу Excalibur Army Яна Краткого, открытие офиса в Киеве – не символический шаг, а решение для ускорения принятия решений, улучшения логистики и оперативного взаимодействия с украинскими партнерами.

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Справочно. Excalibur Army сотрудничает с Украиной с первых дней полномасштабной войны. С начала вторжения России она передала Украине более 1000 единиц техники, среди которых танки, БМП, артиллерия и реактивные системы залпового огня. Также было поставлено более 2 миллионов крупных калибров боеприпасов.

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Ключевым направлением деятельности компании в Украине станет совместное производство артиллерийских боеприпасов, в частности 155-мм снарядов. Проект реализуется в партнерстве с украинским производителем "Украинская бронетехника" (Ukrainian Armor). Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан в 2024 году, а запуск производства запланирован на 2025-й.

Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас отметил, что предприятия готовы оперативно изготовить более 100 тысяч снарядов калибра 155 мм и 50 тысяч – калибра 105 мм, как только будет оформлен государственный заказ.

Программа имеет целью развернуть масштабное лицензированное производство боеприпасов по стандартам НАТО с постепенным увеличением локализации: на первом этапе она превысит 50%, а со временем – достигнет 80%,

– говорится в сообщении.