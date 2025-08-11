Чому будівництво заводу затримують?

Про це повідомляє German Aid to Ukraine, передає 24 Канал. Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер зазначив, що бюрократичні процедури в Україні "дуже, дуже високі" і впливають на швидкість будівництва заводу.

Він порівняв темпи роботи з німецьким заводом в Унтерлюссі: обидва проєкти стартували одночасно, але в Німеччині завод вже готовий, а в Україні роботи ще тривають.

Коли в Україні стартує виробництво?

Попри це, Rheinmetall вірить, що виробництво в Україні розпочнеться у 2026 році відповідно до плану. Проєкт передбачає випуск 150 000 снарядів на рік, проте українська сторона прагне збільшити обсяги до 300 000 після запуску.

Представник іншої німецької оборонної компанії також підтвердив проблеми з бюрократією в Україні, але не погодився з думкою, що подібне виробництво в Німеччині проходить легше.

Зауважте. У Defense Express зазначили, що критика швидкості реалізації проєкту може бути частково пов'язана з бажанням Rheinmetall прискорити будівництво.

Що цьому передувало?

Під керівництвом Паппергера Rheinmetall значно збільшив свою вартість на фоні війни, активно постачаючи Україні бронетехніку та боєприпаси, хоча й став об'єктом російських диверсій.

У липні 2024 року Rheinmetall уклав з Україною угоду на будівництво заводу боєприпасів із повним технічним оснащенням, вартість якого перевищує 100 мільйонів євро.

Крім того, компанія вже запустила спільне підприємство з обслуговування бронетехніки та планує локалізувати в Україні виробництво бойових машин піхоти Lynx, які зараз проходять військові випробування.