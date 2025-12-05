Warner Bros. починає ексклюзивні переговори з Netflix

Warner Bros. Discovery Inc. розпочала ексклюзивні переговори щодо продажу своїх кіно- та телестудій, а також потокового сервісу HBO Max компанії Netflix Inc, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Netflix пропонує плату за розірвання угоди в розмірі 5 мільярдів доларів, якщо регуляторні органи не схвалять її. Компанії компанії можуть оголосити про угоду вже найближчими днями, якщо переговори не зірваються. Цей крок свідчить про те, що Netflix випередив Paramount Skydance Corp. та Comcast Corp., які також конкурували за актив.

Перед завершенням угоди продажу, Warner Bros., загальна вартість якої перевищує 60 мільярдів доларів, завершить заплановане виділення кабельних каналів, включаючи CNN, TBS та TNT.

Угода, якщо її буде укладено, принесе сейсмічні зміни в індустрію розваг, об'єднавши домінуючий у світі платний стрімінговий сервіс з однією з найстаріших і найшанованіших студій Голлівуду,

– пишуть у виданні.

Це придбання знаменує собою різкий стратегічний зсув для Netflix, який ніколи раніше не робив угоди такого масштабу.

Чому діячі кіно виступили проти злиття Netflix та Warner Bros.?

Консорціум провідних діячів кіноіндустрії закликав Конгрес США втрутитися, попереджаючи про неминучу економічну та інституційну кризу в Голлівуді, якщо Netflix купить Warner Bros. Discovery, пише 24 Канал з посиланням на Variety.

Лист був надісланий електронною поштою членам Конгресу 4 грудня від анонімної групи, яка називає себе лише "занепокоєними продюсерами художніх фільмів". Група пояснила, що залишає лист непідписаним "не з боягузтва", а зі страху помсти, враховуючи значну владу Netflix як покупця та дистриб'ютора.

Джерело підтвердило Variety, що до групи входить низка відомих кінематографістів. У повідомленні окреслено три області, що викликають серйозне занепокоєння, зокрема те, що Netflix може "знищити" ринок кінотеатрів, збільшивши або скасувавши час показу фільмів Warner Bros. у кінотеатрах, перш ніж вони потраплять на об’єднану стрімінгову платформу Netflix – HBO Max.

Продюсери стверджують, що Netflix "фактично триматиме зашморг навколо кінотеатрального ринку", маючи, за їхніми словами, достатній вплив на ринок, щоб зменшити вплив кінотеатрів.

У записці міститься заклик до членів Палати представників і Сенату публічно висловитися проти придбання та забезпечити потенційній угоді "найвищий рівень антимонопольного контролю". У листі також йдеться про мільйони робочих місць і цінний вид мистецтва.

Що відомо про продаж Warner Bros.?