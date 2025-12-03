Угода Prada – Versace завершена

2 грудня у Prada оголосила про укладення угоди на суму 1,25 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Скільки і де українці витрачають на одяг: ТОП-10 магазинів, які отримали найбільше прибутку

Заснований у 1978 році Джанні Версаче в Мілані, бренд, приєднається до двох основних брендів групи – Prada, під якою він розпочав свою діяльність, та меншого, але швидкозростаючого Miu Miu. Це знаменує різкий стратегічний зсув для Prada.

Нащадок Prada Group та керівник відділу корпоративної соціальної відповідальності Лоренцо Бертеллі стане головою правління Versace. Він сказав, що Prada вже кілька років прагнула угоди.

Контакти вже були під час пандемії COVID, переговори велися ще до продажу Capri компанії Tapestry. Коли ця угода зірвалася через антимонопольні проблеми, ми повернулися та спробували пришвидшити процес,

– сказав Лоренцо Бертеллі.

Аналітики кажуть, що з цього моменту Prada Group завершить угоди про фінансування, юридичні контракти та офіційно передасть право власності.

Чому Versace вирішили продати?

Versace зіткнувся із серйозними фінансовими труднощами протягом останніх п'яти років, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Дохід бренду знизився на 15% до 193 мільйонів доларів у 2025 фінансовому році, повідомив колишній власник Versace. Бренд виставили на продаж у лютому після того, як Федеральна торгова комісія США відхилила злиття Capri та Tapestry .

Після спекуляцій щодо того, хто купить Versace, Prada оголосила про свої плани придбати модний будинок у квітні 2025 року. Після оголошення про придбання, Гуерра з Prada Group пояснив, що метою є "стале зростання доходів у довгостроковій перспективі".

Перед продажем генеральний директор Versace Еммануель Гінцбургер, який залишається на посаді, заявив про чотири ключові напрямки діяльності бренду:

детальніше вивчення правил ведення бізнесу;

збільшення обсягів продажу аксесуарів до 600 мільйонів доларів;

збільшення обсягів продажу взуття до 250 мільйонів доларів;

збільшення частки ринку чоловічого одягу.

Аналітики також бачать потенціал у нових категоріях, таких як вишукані ювелірні вироби, годинники та товари для дому.

Що відомо про продаж відомих компаній?