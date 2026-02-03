Що відомо про призначення доньки Шойгу?

Ксенія Шойгу очолила Фонд розвитку інноваційного науково-технологічного центру "Долина Менделєєва", пише The Moscow Times.

Їй, за дорученням Путіна, треба керувати створенням кластера глибокої переробки кольорових, рідкісноземельних металів.

"Долина Менделєєва" була створена в Красноярську. Мета ІНТЦ – розробити технології поділу та виробництва РЗМ та продуктів на їх основі, а також рішень щодо зберігання та передачі електроенергії. Ще один напрямок роботи центру – технології ШІ та їх інтеграція у промисловість, енергетику та сировинні проєкти.

Планують, що завдяки проєкту вдасться зупинити відтік місцевих жителів із Сибіру, ​​а ті, що вже виїхали з регіону, повернуться назад у зв'язку зі зміною умов життя та роботи.

Як занепадають різні галузі бізнесу й промисловість в Росії?

  • У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.

  • Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.

  • П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.

  • У січні 2026 року в Москві закрилися 45 найпопулярніших ресторанів через економічні труднощі та зростання витрат. Кількість закладів в Росії загалом скоротилася, найбільше постраждали суші-бари та піцерії, тоді як чайхани демонструють зростання.

  • Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.