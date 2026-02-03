Що відомо про призначення доньки Шойгу?

Ксенія Шойгу очолила Фонд розвитку інноваційного науково-технологічного центру "Долина Менделєєва", пише The Moscow Times.

Їй, за дорученням Путіна, треба керувати створенням кластера глибокої переробки кольорових, рідкісноземельних металів.

"Долина Менделєєва" була створена в Красноярську. Мета ІНТЦ – розробити технології поділу та виробництва РЗМ та продуктів на їх основі, а також рішень щодо зберігання та передачі електроенергії. Ще один напрямок роботи центру – технології ШІ та їх інтеграція у промисловість, енергетику та сировинні проєкти.

Планують, що завдяки проєкту вдасться зупинити відтік місцевих жителів із Сибіру, ​​а ті, що вже виїхали з регіону, повернуться назад у зв'язку зі зміною умов життя та роботи.

