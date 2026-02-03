Що відомо про призначення доньки Шойгу?
Ксенія Шойгу очолила Фонд розвитку інноваційного науково-технологічного центру "Долина Менделєєва", пише The Moscow Times.
Їй, за дорученням Путіна, треба керувати створенням кластера глибокої переробки кольорових, рідкісноземельних металів.
"Долина Менделєєва" була створена в Красноярську. Мета ІНТЦ – розробити технології поділу та виробництва РЗМ та продуктів на їх основі, а також рішень щодо зберігання та передачі електроенергії. Ще один напрямок роботи центру – технології ШІ та їх інтеграція у промисловість, енергетику та сировинні проєкти.
Планують, що завдяки проєкту вдасться зупинити відтік місцевих жителів із Сибіру, а ті, що вже виїхали з регіону, повернуться назад у зв'язку зі зміною умов життя та роботи.
Як занепадають різні галузі бізнесу й промисловість в Росії?
У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.
Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.
У січні 2026 року в Москві закрилися 45 найпопулярніших ресторанів через економічні труднощі та зростання витрат. Кількість закладів в Росії загалом скоротилася, найбільше постраждали суші-бари та піцерії, тоді як чайхани демонструють зростання.
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.