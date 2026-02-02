Що відомо про імпортозалежність Росії?

Деталі розповіли в Financial Times. Журналісти ознайомилися з внутрішньою оцінкою російського міністерства економіки, складеною в лютому 2025 року.

Росія намагається зменшити свою залежність від критично важливих іноземних технологій після того, як західні санкції відрізали її від глобальних ланцюгів постачання.

Результати внутрішнього урядового підрахунку якраз демонструють труднощі в цьому процесі. Наприклад, у звіті стверджують, що трансформація економіки країни є неминучою.

Щоправда, чиновники передбачають швидке досягнення технологічної незалежності від іноземних постачальників до 2030 року. Вони навіть окреслили 6-річний план досягнення цілей імпортозаміщення в критично важливих галузях.

Однак експерти, які ознайомилися з документом, заявили, що прогнози Росії є надто оптимістичними.

Найбільше вражає порівняння цілей на 2030 рік із показниками на 2024 рік. Це ключові технології та галузі для війни й загалом для самозабезпечення, і вони надзвичайно залежні від імпорту,

– сказала Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Центру Карнегі "Росія-Євразія".



Технологічна незалежність окремих секторів (у відсотках) / Інфографіка FT

Чи реальне технологічне лідерство Росії?

Нагадаємо, у грудні Путін поскаржився, що чиновники ще не оцінили належним чином "технологічну суверенність" країни-агресорки й не визначили шлях до її "технологічного лідерства".

Я розумію, що проєкти технологічного лідерства є складними й незвичайними… Однак ми повинні рухатися швидше,

– наголосив диктатор.

Проте багато секторів, у яких росіяни прагнуть досягнуть самодостатності, найбільше постраждали від західних санкцій.

Наприклад! Одна з найсучасніших російських крилатих ракет Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва, зокрема електроніку, виготовлену американськими Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Санкції змусили агресорку звернутися до Китаю, щоб замінити деталі, які вона більше не могла купувати деінде. За даними дослідження Київської школи економіки, у 2023 році він постачав 90% імпортованої мікроелектроніки в Росію.

Окрім того, від китайських постачальників залежить ворожа індустрія безпілотників. У середині 2025 року український аналіз нового російського військового дрона Delta виявив, що його двигуни управління, камери, антени, відеопередавачі, модулі запалювання, бензиновий двигун, акумулятори, процесори, датчики та контролери були китайського виробництва.

Водночас цивільна авіаційна промисловість покладається на контрабандні мережі для отримання запчастин до літаків західного виробництва, а авіакомпанії країни знову використовують літаки, які були виведені з експлуатації.

Нагадаємо, напередодні в Центрі протидії дезінформації розповіли про симптом системної кризи авіації Росії. Санкції відрізали її від західних запчастин і сервісного обслуговування, тоді як власне виробництво не здатне закрити потреби.

Так, 22 січня в Іркутській області Росії пасажирів регулярного рейсу без попередження пересадили у вантажний літак Ан-26.

Що відомо про інші проблеми в Росії?