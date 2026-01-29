Удари по російських військових об'єктах, зокрема із застосуванням українських ракет "Фламінго", дедалі відчутніше б'ють по можливостях ВПК Росії. Попри спроби Кремля збільшити виробництво ракет і дронів та приховати втрати, ознаки виснаження стають очевидними.

Авіаексперт Валерій Романенко в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому удар по підприємству на Бєлгородщині був показовим, як застосування Starlink у "Шахедах" впливає на тактику російських атак, чому Patriot залишається ключовим елементом української ППО та які сигнали свідчать про кризу ракетного виробництва у Росії. Детальніше – у матеріалі.

Яку "жирну" ціль уразили українські ракети на Бєлгородщині?

Українські ракети "Фламінго" влучили у "жирну" ціль на Бєлгородщині. Мовиться про російське підприємство, яке виробляє військові літаки Су та МіГ. Які, на вашу думку, будуть наслідки для росіян від цього удару і чому Росія про це мовчить?

Вони ж не скажуть, що їм дісталося. Це загалом не в російській традиції. Вони ж завжди переможці, завжди праві й завжди б'ють інших, а в них лише падають уламки у чистому полі, без жодної "шкоди". Росіяни про свої втрати стараються не повідомляти.

За моїми даними, цей завод випускав різаки й різноманітні інструменти для верстатів з числовим програмним управлінням. Наприклад, фрези.

Але до літаків?

До будь-яких виробів, незалежно від того, військові вони, чи ні. Ви не пам'ятаєте СРСР, але там ситуація була така, що гвинтики робив один завод на весь Радянський Союз, а гаєчки й шайбочки – інший, в іншому кінці СРСР.

Повне інтерв'ю авіаексперта Валерія Романенка: дивіться відео

Тому удар по таких підприємствах може мати розширену дію. Він може вдарити не лише по російській авіаційній промисловості, а й по всім видам російської металообробної промисловості.

Чи може удар "Фламінго" впливати на авіакосмічну галузь? Якими будуть масштаби?

Цей ефект не моментальний. Якщо ми знищимо ще кілька підприємств, то це буде накопичувальний ефект. Знаєте, є ліки, які одномоментно допомагають людині. Знімають спазм, знімають головний біль. А є ліки, які мають накопичувальний ефект і дають результат за тиждень-місяць. Тому треба дивитися.

Плани й обсяги виробництва ракет, "Шахедів" у росіян не зростають, з огляду на статистику пусків за останнє півріччя. Так, "Шахеди" трішечки повзучим способом зростають, але не так, як торік, коли вони, у порівнянні з кінцем 2024 року, зросли майже в 10 разів. Такого вже не відбувається.

Що очікувати від удосконалених дронів Росії?

Експерти кажуть, що Росія серійно почала інтегрувати термінали супутникового зв'язку Starlink під "Шахеди", "Гербери", "Молнії". Як вдалося це зробити? Адже недавно в Києві літали розвідники й було незрозуміло, як вони долетіли до центра. Чи це якраз таки були "Шахеди" на Starlink?

Якщо не було уражень у місті, то це однозначно розвідник. Чи вдасться росіянам встановити на всі "Шахеди" Starlink? Ні. Але на окремі зразки вони будуть їх ставити. Все ж таки система не дешева. Обладнання для Starlink вимагатиме, як мінімум, зменшення бойової частини або різкого зменшення дальності дрона.

Крім того, росіяни весь час старалися збільшити виробництво, а зараз в них воно не росте. Вони стараються покращити якість, а це б'є по ціні цих "Шахедів".

Як вони їх отримують? Було прекрасне розслідування журналістів Bild, як з Берліна просто німецькою поштою посилали електронні компоненти від провідних світових виробників на Білорусь. Звідти їх вже розподіляли по білоруських і російських підприємствах.

А це постачання вже зупинене, чи поки неможливо відстежити?

Це відбувається поштою. Як ми отримуємо посилки з AliExpress, так військові російські підприємства замовляли у третьої фірми якісь радіодеталі. Вона (фірма – 24 канал) їх пакує і звичайною поштою направляє на Білорусь, на Мінськ. І це не лише Мінськ, і це не лише Берлін.

Так, у Берліні можна буде перекрити. А яка проблема зробити такі самі фірми-прокладки, наприклад, у Братиславі чи Будапешті? Вони вже існують у Казахстані, Киргизстані й в інших країнах. Яка проблема зробити такі самі направлення з Казахстану, до таких союзників Путіна, як Словаччина й Угорщина?

Які проблеми направляти поштою у країни, що були колишніми радянськими республіками, які теж постачають матеріали, через які росіянам надходять верстати та обладнання?

Більшість з них, особливо середньоазійські, беруть активну участь у постачанні всілякого промислового виробництва і необхідних деталей для Росії. Вони мають з цього зиск.

Тут потрібно лише домовлятися з виробниками, так, як і з Starlink. Коли готується масовий запуск, просто треба оперативно домовитись з інженерами, які відповідають за зв'язок, щоб в якійсь області України він буд виключений. Все.

Які б там антени не ставили, якщо Starlink виключений, "Шахеди" полетять в "Божий світ".

Так само і тут, (Україні – 24 Канал) треба домовлятися з виробниками про те, щоб вони старанно відстежували сертифікат кінцевого виробника. Є такий – можна постачати деталі фірмі, нема такого, значить – відстежуйте.

Але виробникам це не дуже вигідно, бо чим більше вони продадуть, тим більший зиск. Це треба паралельно вести роботу. Наша розвідка цим займається, відстежує шляхи постачання, веде старанний облік. Є спеціальний сайт, де можна чітко подивитися, які компоненти.

Треба домовлятися подвійно – з урядом цієї країни, щоб вона відстежувала дотримання санкцій від фірми-виробника, а з самою фірмою, щоб вона вимагала сертифікат кінцевого постачальника для того, кому вона продає ці деталі.

До речі, коли такі "Шахеди" на Starlink летять на наші міста, чи потрібно вимикати зв'язок?

Ні. "Шахеди" не летять по лініях мобільного зв'язку. Це два винаходи. Перше, це кеш-модеми – китайський винахід. Вони будують лінійку зв'язку між групами "Шахедів", кожен з яких є отримувачем і подальшим ретранслятором інформації від попереднього "Шахеда". Друге, це винахід пана Ілона Маска – Starlink. Це два застосування.

Раніше вони пробували здійснювати навігацію по мобільному зв'язку. Зараз якось про це нема жодної інформації, ані від пана "Флеша" (Сергій Бескрестнов – 24 Канал), ані в інших телеграм-каналах.

Як створити антидроновий купол над Україною?

Стосовно самого пана "Флеша", який є експертом із радіотехнологій. Він став радником міністра оборони Михайла Федорова. Буде працювати над розробкою антидронового так званого купола. Що ви думаєте про цю ідею, як це все працюватиме, і коли може з'явитися?

Я думаю, що це не з нуля починається. Були різноманітні напрацювання щодо створення антидронової системи. Є досвід Ізраїля. Можна було б без зайвого розголосу якось узгодити принципи роботи без прямої передачі.

Ну і в нас створювалося багато систем бойового управління. Антишахедний купол над Україною – це загалом система бойового управління. У нас є досвід її створення. Крім того, влітку 2025 року, ми вже уклали договори на постачання спеціальних антидронових радіолокаційних станцій.

Важливо! Федоров повідомив, що заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров відповідатиме за створення антидронового купола над Україною, який має знищувати ворожі БпЛА ще на підльоті. В основу системи планують покласти бойовий досвід підрозділу Lassar's group – одного з найрезультативніших у Силах оборони. За словами Федорова, йдеться про критично необхідне рішення для захисту інфраструктури та цивільних в умовах щоденних атак.

Військові що кажуть? Що вдень дрони ми можемо збивати, але вночі маємо величезні проблеми. Ще 2 – 3 місяці тому, військові казали, що, аби збити "Шахед" вдень, потрібно 5 зенітних дронів, а вночі 10.

Такими темпами не виходить основне наше прагнення – збивати "Шахеди" засобами, які в рази дешевші, ніж самі ці дрони. Тому потрібне створення системи. У нас є зенітні дрони, у нас є купа різноманітних спеціалізованих антидронових ракет – починаючи від APKWS, який застосовує комплекси типу Vampire, і до ракет з лазерним наведенням, таких як британський Martlet, американські багі з системою Tempest, чи шведські RBS.

Ми замовили антидронові радари для кількох виробників, мова йде про сотні таких засобів. Тобто, у нас для створення системи є сенсори, бо кожна така антидронова станція має невеличкий радар з невеликою дальністю. Це 15 – 20 кілометрів. Цього досить.

Вона ж має оптоелектронну систему для того, щоб, після виявлення радаром цілі, оператор її чітко бачив. Усі ці радари будуть об'єднані в єдину систему.

Наприклад, один з таких радарів – Cerberus. Він не лише виявляє цілі, але і якщо ціль виходить за межі його досяжності, то автоматично передає її на наступний радар з цієї ж мережі. Загалом, таким чином, він здатний обробляти до 500 цілей.

Є дрони трохи більшої потужності, які теж будуть брати участь в цій системі. Це я кажу про сенсорну частину системи.

Крім того, є акустична система, є автоелектронна система. Тобто, виявляти ворожі радари ми можемо. Є засоби ураження, я казав про ракети. Є людина, яка кваліфікована – полковник Єлізаров. Є людина, яка висококваліфікована в створенні інформаційних систем – Федоров. Так чому нам не створити таку систему?

Є напрацювання, є досвід. Я думаю, що така система запрацює найближчим часом і поступово такі прольоти "Шахедів" над нашими містами будуть винятком, а не правилом.

Тобто на підльоті до наших кордонів вже можна буде збивати ці цілі, щоб вони не долітали взагалі до наших міст? Я правильно розумію?

Не зовсім, так не вдасться зробити. Добре, зробили б ми вздовж лінії фронту, вздовж кордонів, але залишається морське узбережжя. А "Шахеди" летять як з Брянської області, так і з Криму, і з Краснодарського краю. Добре, зробили там, а росіяни взяли й запустили через Молдову. Ви що думаєте, Румунія почне їх збивати? У жодному разі.

"Шахеди" зроблять коридор і потім розлетяться по всій Україні, у різні сторони. Все одно потрібно буде мати як загальну систему виявлення, так і систему, яка прикривала б окремі об'єкти.

Загальна система виявлення пробуватиме знищувати ці "Шахеди" на підльоті, після того, як вони відлетять на кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення. Бо там поставити активні сенсори, такі як радари, означає поставити їх під величезну загрозу. Все тому, що радарне випромінювання моментально виявляється на вдвічі більшій відстані.

Наприклад, радар здатний бачити ціль на 100 кілометрів, а літак радіотехнічної розвідки виявляє його роботу на відстані 200 – 250 кілометрів. Тому потрібно буде встановити цю систему на певну відстань від лінії фронту і, можливо, від найбільш загрозливих напрямків на кордонах.

Простіше її (систему захисту – 24 Канал) зробити на висоті від 500 – 1000 метрів до 5000 метрів, аніж на висоті від 50 до 100 метрів. Все тому, що місцевість не дозволяє, особливо над містами. Це вкрай проблемно.

Але все одно доведеться створювати як загальну периметричну систему, так і залишити систему відстежування повітряного руху над Україною: над містами й особливо важливими об'єктами.

Відповідно з'явиться потреба розміщати більше засобів ураження біля об'єктів, які потрібно захистити, а ніж біля лінії фронту. Там росіяни завжди зможуть цю оборону обійти.

Росія атакує Україну новими ракетами

Що стосується ракет, які майже щодня летять по наших містах і по нашій критичній інфраструктурі? Відомо, що під час атаки по Києву ворог застосовував не типові для останніх місяців крилаті ракети Х-22 і Х-32. Їх важко збивати. Можете пояснити, чому саме такі типи ракет?

Х-22 несуть найбільшу бойову частину. У Х-22 і їх модифікації Х-32 бойова частина може сягати однієї тонни, а саме 980 – 960 кілограмів. Це вдвічі більше, ніж у балістичної чи крилатої ракети. Там 450 – 480 кілограмів бойова частина. Відповідно, результати ураження теж потужні.

Крім того, у Х-32 набагато вища точність. Це та сама ракета Х-22, корпус той самий, але все начиння інше: інший двигун, інше радіоелектронне обладнання, стійке до радіоперешкод. Х-22 взагалі не стійка до радіоперешкод.

Крім того, бойова частина залишається і висока швидкість на термінальному відрізку, коли вона вже по висхідній траєкторії спускається до цілі.

Цю ракету здатні вражати комплекси Patriot, у них висока ймовірність, що однією ракетою зможуть уразити ціль. Це не балістика, це набагато менша швидкість. І на більшій відстані Patriot можуть їх збивати. Ну і, хоч з невисокою ймовірністю, але можуть збивати (ракети Х-22 – 24 Канал) комплекси NASAMS, якщо вони оснащені ракетами AIM-120.

Тому з запущених, здається, 12 ракет Х-22, 9 було збито. Це означає, що з кожних 4 запущених було збито 3 ракети. Це вперше за всю війну досягнуто такого високого результату зі знищення саме цього типу російських ракет.

Я так розумію, ми критично залежні від Patriot?

Звичайно, Patriot – це основа нашої протиракетної оборони. Ми отримали ще один комплекс SAM-T, але він показав погані результати проти балістики. Так, він працює по крилатих ракетах, але погано виконує метод знищення балістичних ракет. Там потрібне пряме влучання. Ракети Aster, які використовує цей комплекс, не дають таких результатів.

Крім того, нове покоління цього комплексу вже отримали Збройні сили Італії. Там вони застосовують інший тип радара. Тобто, поки Patriot це наше все в протиракетній обороні. Жодний інший комплекс не здатний працювати по російській балістиці.

Чому останні атаки Росії вказують на кризу виробництва ракет?

З якою швидкістю Росія може виробляти ракети Х-101?

За інформацією ГУР, яка вже трохи застаріла, бо надходила ще десь у вересні 2025 року, росіяни здатні випускати досить велику кількість Х-101, мовиться по 60 – 70 ракет. Але жодного разу така кількість за місяць не була випущена. Найімовірніше, темпи виготовлення цих ракет менші, але росіяни дійсно застосовують їх практично з коліс.

Приїхав комплекс, майже розкрили ящики, одразу підвішують під літаки. Власне, такий "вінегрет" з останнього запуску, коли запускалися всі типи ракет, показує, що у росіян з виробництвом ракетної техніки проблеми.

Якби цих проблем не було, вони б не почали використовувати разом з балістикою всі види застарілих зенітних ракет, і не лише застарілі, а навіть експортні ракети.

Зверніть увагу, коли пан Юрій Ігнат дає зведення, там написано: "Іскандер/С-300". Росіяни вже зараз запускають по Україні все, що в них залишилось.

Це свідчить про кризу виробництва ракет. Їм або не вистачає якихось компонентів до цих ракет, або виникли якісь проблеми виробничого характеру.

Максимальний пуск балістичних ракет був у жовтні 2025 року. Там за місяць випустили 87 балістичних "Іскандерів" і ще десь 15 "Кинджалів" – до сотні балістики. Жодний місяць після цього така кількість по Україні не летіла.

Нащо росіянам накопичувати, коли вони рвуться показати США якийсь результат до серйозних перемовин за участю Трампа. Вони зараз мобілізують все, що в них є, щоб запускати по Україні.

Я вже неодноразово казав, що нам зараз головне протриматись якийсь час, не підписати угоду, яка буде для нас вкрай невигідною, бо росіяни теж на межі виснаження. Особливо їх військова промисловість.