Про успішну атаку ракетами Фламінго, чотири з яких влучили в ціль, повідомили OSINT-аналітики проєкту КіберБорошно.

Атака "Фламінго" на Бєлгород: що відомо?

OSINT-аналітики підтвердили, що 23 вересня 2025 року чотири українські ракети "Фламінго" атакували ТОВ "СКИФ-М" – підрядника виробництва російських військових літаків Су-34, Су-35, Су-57 і МіГ у Бєлгороді.

Водночас росіяни спростовують цю інформацію, мовляв, з чотирьох ракет влучила лише одна, однак супутникові знімки свідчать про геть інше.

За їхніми даними, усі чотири ракети "Фламінго", які летіли в об'єкт, досягнули своєї цілі. Радіус відхилення ракет не перевищував 80 метрів, а найбільша зона руйнувань сягала 25 метрів. Ця інформація не відповідає твердженням про нібито "одне влучання". Аналітики вважають, що такі заяви російської сторони є спробою применшити наслідки української атаки.



До та після атаки ракетами "Фламінго" / Exilenova+

До слова, ТОВ "СКИФ-М" спеціалізується на виробництві спецінструменту для обробки титану, алюмінію, та композитних матеріалів (CFRP-титан), які є критичними для авіаційної промисловості Росії. До 70% продукції підприємства використовується у виробництві аерокосмічних матеріалів для літаків МіГ та Су-34, Су-35, Су-57.

Які об'єкти в Росії вже атакувала ракета "Фламінго"?