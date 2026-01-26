Про успішну атаку ракетами Фламінго, чотири з яких влучили в ціль, повідомили OSINT-аналітики проєкту КіберБорошно.
Атака "Фламінго" на Бєлгород: що відомо?
OSINT-аналітики підтвердили, що 23 вересня 2025 року чотири українські ракети "Фламінго" атакували ТОВ "СКИФ-М" – підрядника виробництва російських військових літаків Су-34, Су-35, Су-57 і МіГ у Бєлгороді.
Водночас росіяни спростовують цю інформацію, мовляв, з чотирьох ракет влучила лише одна, однак супутникові знімки свідчать про геть інше.
За їхніми даними, усі чотири ракети "Фламінго", які летіли в об'єкт, досягнули своєї цілі. Радіус відхилення ракет не перевищував 80 метрів, а найбільша зона руйнувань сягала 25 метрів. Ця інформація не відповідає твердженням про нібито "одне влучання". Аналітики вважають, що такі заяви російської сторони є спробою применшити наслідки української атаки.
До та після атаки ракетами "Фламінго" / Exilenova+
До слова, ТОВ "СКИФ-М" спеціалізується на виробництві спецінструменту для обробки титану, алюмінію, та композитних матеріалів (CFRP-титан), які є критичними для авіаційної промисловості Росії. До 70% продукції підприємства використовується у виробництві аерокосмічних матеріалів для літаків МіГ та Су-34, Су-35, Су-57.
Які об'єкти в Росії вже атакувала ракета "Фламінго"?
31 серпня 2025 року ціллю для українських ракет "Фламінго" став загін ФСБ у районі Армянська (окупований Крим). Відомо, що всі три запущені ракети дістались району ураження, втім одна з них впала за кількасот метрів до цілі, інша поцілила в об'єкт, а інформація щодо третьої досить суперечлива.
Сили оборони України завдали ударів по кількох десятках об'єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях, вразивши нафтобази, стоянку з гелікоптерами та інші об'єкти. Для ударів використовувалися українські ракети та дрони, зокрема "Фламінго", "Барс" і "Лютий".
У листопаді 2025 року Володимир Зеленський заявив, що Україна застосовувала ракети "Фламінго" в реальних операціях уже 9 разів.
За припущенням офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука українська ракета "Фламінго" могла завдати удару 6 вересня по російському підприємству "Завод імені Свердлова", яке є найбільшим виробником вибухових речовин у Росії.