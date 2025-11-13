Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Цікаво Офіцер ЗСУ відповів, чи можна вже зараз "погасити" Москву

Що вдалося уразити Силам оборони вночі 13 листопада?

У Генштабі зазначили, що українською зброєю уражено низку важливих об'єктів окупантів вночі 13 листопада. Так, в окупованому Криму є влучання по:

підприємству зберігання нафтопродуктів "Морський нафтовий термінал";

стоянці гелікоптерів;

місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське";

радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5 загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.

Також наші захисники уражали об’єкти на території Росії. Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий"", – зазначили у Генштабі.

Українські військові також показали відео, як здійснювали пуски української зброї по ворожих об'єктах.

Як українські захисники здійснювали пуски по об'єктах ворога / Відео Генштабу ЗСУ