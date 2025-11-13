Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про вибухи в Росії?
Вночі 13 листопада в пабліках пишуть, що жителі міста Орел пишуть про атаку дронів. Вказується, що у місті лунали вибухи.
Губернатор області Андрій Кличков заявляє, що нібито внаслідок роботи російської ППО уламки БпЛА пошкодили скління будинків та автомобілі.
Додамо, що в міноборони країни-агресора заявляють, що за ніч їхня ППО нібито "збила" 130 безпілотників, більшість з них – у Курській та Бєлгородській областях, по 32.
Зокрема, над Орловською областю росіяни пишуть про 6 дронів. Про кількість БпЛА, що досягли цілей, традиційно не повідомляють.
Атаки по ворожих об'єктах: останні новини
В середу, 12 листопада, стало відомо, що Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролєн" (Будьоновськ, Ставропольський край, Росія). Зокрема, завод виробляє складові частини до БпЛА. Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.
Також тої ночі було уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в населеному пункті Новий Світ Донецької області.
Нагадаємо, що 11 листопада також було уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об'єктів на ТОТ Донеччини.
Додамо, що вдень 11 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вдарили по НПЗ "Орськнафтооргсинтез", що в місті Орськ Оренбурзької області Росії.