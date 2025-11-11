Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Лунали гучні вибухи та спалахнула пожежа: дрони СБУ вдарили по Орському НПЗ у Росії

Що сказав Зеленський про діпстрайки?

11 листопада президент Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

Окрім ситуації на фронті, вони обговорили підготовку українських діпстрайків – конкретні напрямки та очікувані результати.

Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!

– написав Зеленський.

Удари по росіянах: останні новини