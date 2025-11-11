Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Лунали гучні вибухи та спалахнула пожежа: дрони СБУ вдарили по Орському НПЗ у Росії
Що сказав Зеленський про діпстрайки?
11 листопада президент Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.
Окрім ситуації на фронті, вони обговорили підготовку українських діпстрайків – конкретні напрямки та очікувані результати.
Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!
– написав Зеленський.
Удари по росіянах: останні новини
11 листопада Сили оборони України вдарили по Саратовському НПЗ, морському нафтовому терміналу у Феодосії, а також по складу та російських солдатах на окупованій частині Донеччини.
У ніч на 10 листопада під атаку морських дронів потрапило місто Туапсе. Ціллю міг бути один із російських військових кораблів.
А вночі 9 листопада були зафіксовані удари по новому енергоблоку Воронезької ТЕЦ-1. Ймовірно, атака була здійснена 3 ракетами.