Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

Які наслідки атаки на ТЕЦ у Воронежі?

Приліт був нібито по новому енергоблоку Воронезької ТЕЦ-1.

За даними Exilenova+, ракети влучили о 4:25:

1 ракета у зовнішній бік котельної №1,

2 ракета пробила дах і зруйнувала основу будівлі,

3 ракета, ймовірно, потрапила в будівлю теплогенерації з турбінами, але підтвердження цьому ще немає.

Наслідки прильоту по ТЕЦ у Воронежі: дивіться відео

2 з цих ракет влучили в будівлю, де розташовані котли-утилізатори, парогенератори, теплообмінники та парові турбіни, які працюють разом із газотурбінними модулями LM6000 PD Sprint, які виробляють первинну електроенергію.

Це був новий та один із найсучасніших у регіоні енергоблок. Його будівництво було закінчено лише у 2019 році.

У мережі також опублікували підтвердження, що одна із ракет пробила дах і влучила в центральну частину котельні, де розміщене основне теплотехнічне обладнання.

Після удару у міських енерго- та тепломережах було зафіксовано зниження навантаження та збої.

Наслідки удару по ТЕЦ / Фото Exilenova+

Що ще відомо про атаку на Воронеж?