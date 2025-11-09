Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+.

Читайте больше "Больше ничего не будет? А я снять хотел!": ночью Воронеж проснулся от прилетов по ТЭЦ

Какие последствия атаки на ТЭЦ в Воронеже?

Прилет был якобы по новому энергоблоку Воронежской ТЭЦ-1.

По данным Exilenova+, ракеты попали в 4:25:

1 ракета во внешнюю сторону котельной №1,

2 ракета пробила крышу и разрушила основание здания,

3 ракета, вероятно, попала в здание теплогенерации с турбинами, но подтверждения этому еще нет.

Последствия прилета по ТЭЦ в Воронеже: смотрите видео

2 из этих ракет попали в здание, где расположены котлы-утилизаторы, парогенераторы, теплообменники и паровые турбины, которые работают вместе с газотурбинными модулями LM6000 PD Sprint, которые производят первичную электроэнергию.

Это был новый и один из самых современных в регионе энергоблок. Его строительство было закончено только в 2019 году.

В сети также опубликовали подтверждение, что одна из ракет пробила крышу и попала в центральную часть котельной, где размещено основное теплотехническое оборудование.

После удара в городских энерго- и теплосетях было зафиксировано снижение нагрузки и сбои.

Последствия удара по ТЭЦ / Фото Exilenova+

Что еще известно об атаке на Воронеж?