Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о дипстрайках?

11 ноября президент Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского.

Кроме ситуации на фронте, они обсудили подготовку украинских дипстрайков – конкретные направления и ожидаемые результаты.

Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине!

– написал Зеленский.

