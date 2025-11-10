О последствиях взрывов в Туапсе пишут в телеграм-каналах, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по Туапсе?

В сети сообщают, что взрыв произошел вблизи причала №167, где обычно швартуются вспомогательные суда Черноморского флота России.

Предварительная информация свидетельствует о возможном попадании в один из российских военных кораблей.

Вероятно, атаку могли осуществить украинские морские дроны, которые в последнее время все чаще уничтожают цели в тыловых портах России.

Заметим, в ночь на 2 ноября город Туапсе в Краснодарском крае России также подвергся атаке беспилотников. В результате удара поврежден танкер, который может принадлежать к так называемому "теневому флоту", который страна-агрессор использует для обхода санкций и транспортировки нефти.

