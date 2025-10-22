В частности, эти дроны участвовали в третьем поражении Крымского моста 3 июня 2025 года. Об этом проинформировала Служба безопасности Украины, передает 24 Канал.
Чем легендарные морские дроны опасны для россиян?
Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что "Sea Baby" изменили соотношение сил на Черном море и показали высокую результативность, в свою очередь новая модификация стала еще мощнее.
Новое поколение дронов "Sea Baby" / Фото СБУ
По его словам, работы по вытеснению российского флота с моря продолжаются, и противник почувствует последствия украинских технологических разработок.
Интересно! Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич ("Хантер") рассказал, что во время нынешней операции по Крымскому мосту именно "морские малыши" доставили взрывчатку к целевым опорам, что и привело к их подрыву.
Обновленные "Sea Baby" удалось создать за счет средств, собранных через платформу UNITED24. По словам одного из руководителей военной контрразведки СБУ, курирующего 13-е Главное управление ДВКР "Хантер", эти дроны способны преодолевать расстояния более 1 500 километров, нести груз до 2 000 килограммов, а также имеют усиленные двигатели и современные навигационные системы.
Новое поколение эффективных дронов будет работать против захватчиков / Видео СБУ
Разработчики продемонстрировали два варианта платформ с различным вооружением. Так, первый оборудован гиростабилизированной пулеметной установкой с автоматическим захватом и системой распознавания целей. А второй несет тяжелую 10-зарядную реактивную систему залпового огня "Град".
Иван Лукашевич подчеркнул, что СБУ продвигает концепцию нового типа морской войны и постоянно ищет эффективные средства для сохранения преимущества Украины в Черном море. По его словам, спецназовцы активно работают, чтобы нейтрализовать мощный российский Черноморский флот.
Что известно об эффективных операциях СБУ в тылу врага?
В начале октября дальнобойные беспилотники ударили по одному из главных нефтеперерабатывающих заводов России – "Орскнефтеоргсинтез", расположенном на расстоянии около 1400 километров от украинской границы.
Кроме того, 21 октября, СБУ сообщила о еще одном успешном результате операции на временно оккупированных территориях. Там спецназовцы уничтожили два российских легкомоторных самолета, которые угрожали украинским силам обороны. По данным Службы, эти воздушные цели были перехвачены украинскими дронами, после чего бойцы успешно ликвидировали их на временно оккупированной территории.
Дроны СБУ атаковали и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Башкортостане. Тогда удалось повредить важную установку первичной переработки нефти АВТ-5.