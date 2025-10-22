Зокрема, ці дрони брали участь у третьому враженні Кримського мосту 3 червня 2025 року. Про таке поінформувала Служба безпеки України, передає 24 Канал.

Чим легендарні морські дрони небезпечні для росіян?

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк заявив, що "Sea Baby" змінили співвідношення сил на Чорному морі й показали високу результативність, своєю чергою нова модифікація стала ще потужнішою.

Нове покоління дронів "Sea Baby" / Фото СБУ

За його словами, роботи з витіснення російського флоту з моря тривають, і противник відчує наслідки українських технологічних розробок.

Цікаво! Бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич ("Хантер") розповів, що під час цьогорічної операції по Кримському мосту саме "морські малюки" доправили вибухівку до цільових опор, що й призвело до їх підриву.

Оновлені "Sea Baby" вдалося створити за рахунок коштів, зібраних через платформу UNITED24. За словами одного з керівників військової контррозвідки СБУ, що курує 13-те Головне управління ДВКР "Хантер", ці дрони здатні долати відстані понад 1 500 кілометрів, нести вантаж до 2 000 кілограмів, а також мають посилені двигуни та сучасні навігаційні системи.

Нове покоління ефективних дронів працюватиме проти загарбників / Відео СБУ

Розробники продемонстрували два варіанти платформ із різним озброєнням. Так, перший обладнаний гіростабілізованою кулеметною установкою з автоматичним захопленням і системою розпізнавання цілей. А другий несе важку 10-зарядну реактивну систему залпового вогню "Град".

Іван Лукашевич підкреслив, що СБУ просуває концепцію нового типу морської війни і постійно шукає ефективні засоби для збереження переваги України в Чорному морі. За його словами, спецпризначенці активно працюють, аби нейтралізувати потужний російський Чорноморський флот.

Що відомо про ефективні операції СБУ в тилу ворога?