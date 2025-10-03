Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела у СБУ.

Що відомо про атаку на "Орськнафтооргсинтез"?

НПЗ в Орську Оренбурзької області атакували ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А".

На "Орськнафтооргсинтез" є 4 установки первинної переробки нафти. Потужність цього заводу — 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Він випускає приблизно 30 видів різної продукції, зокрема автобензини, дизельне пальне, масла, авіакеросин, бітум, мазут тощо.

На кадрах з Орська видно, як над атакованим НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. Окрім того, на заводі оголосили евакуацію.

Атака на НПЗ в Орську: дивіться відео

Та місцева влада закликала населення не панікувати.

СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості РФ. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на "Орськнафтооргсинтез": дивіться відео

Також зазначається, що майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють.

"Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", – запевнили в СБУ.