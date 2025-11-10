Про наслідки вибухів у Туапсе пишуть в телеграм-каналах, передає 24 Канал.
Що відомо про удар по Туапсе?
В мережі повідомляють, що вибух стався поблизу причалу №167, де зазвичай швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту Росії.
Попередня інформація свідчить про можливе влучання в один із російських військових кораблів.
Імовірно, атаку могли здійснити українські морські дрони, які останнім часом дедалі частіше знищують цілі в тилових портах Росії.
Зауважмо, у ніч проти 2 листопада місто Туапсе в Краснодарському краї Росії також зазнало атаки безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено танкер, який може належати до так званого "тіньового флоту", який країна-агресорка використовує для обходу санкцій і транспортування нафти.
Що відомо про українські морські дрони?
Наприкінці жовтня українські спецпризначенці представили модернізовану версію морських безпілотних апаратів Sea Baby. Ця розробка вже довела свою результативність у боях на Чорному морі.
Саме такі дрони брали участь у третій атаці на Кримський міст, що відбулася 3 червня 2025 року.
Як повідомляє The Telegraph, українські морські дрони, зокрема моделі "Маґура, суттєво змінили баланс сил у Чорному морі, змусивши російський флот відступити із Севастополя.
Успіх України у використанні морських безпілотників привернув увагу провідних держав світу. Китай, США та Тайвань вже активно впроваджують технології безпілотних суден, беручи за приклад українські розробки та тактику їх застосування.