Про наслідки вибухів у Туапсе пишуть в телеграм-каналах, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по Туапсе?

В мережі повідомляють, що вибух стався поблизу причалу №167, де зазвичай швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту Росії.

Попередня інформація свідчить про можливе влучання в один із російських військових кораблів.

Імовірно, атаку могли здійснити українські морські дрони, які останнім часом дедалі частіше знищують цілі в тилових портах Росії.

Дивіться відео атаки на Туапсе

Зауважмо, у ніч проти 2 листопада місто Туапсе в Краснодарському краї Росії також зазнало атаки безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено танкер, який може належати до так званого "тіньового флоту", який країна-агресорка використовує для обходу санкцій і транспортування нафти.

Що відомо про українські морські дрони?