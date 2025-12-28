24 Канал зібрав фото та відео зимової краси у столиці та області.
Яка погода у Києві?
Місцеві відзначають, що у столиці мете як у кіно.
Снігопад у Києві / Фото Владислава Кравцова
Зимова казка у Києві: дивіться відео
У КМДА розповіли, що через хуртовину на дороги виїхали 124 одиниці спецтехніки "Київавтодору".
Працюють також 23 бригади з ручного прибирання у складі 128 працівників.
Снігопад у Києві / Фото Владислава Кравцова
Київ засипає снігом: дивіться відео
"Першочергово обробляють та прибирають сніг на зупинках, сходових маршах та підходах до наземних і підземних переходів та інших пішохідних зонах", – розповіла київська влада.
Столицю засніжило / Фото надане 24 Каналу
Снігопад у Києві: дивіться відео
Добряче засніжило уже й область, зокрема, Бучу.
Хурделиця у Бучі: дивіться відео
Погода в Україні: останні новини
28 грудня в Україні очікується значний сніг, пориви сильного вітру та ожеледиця, особливо в Сумській, Полтавській та Харківській областях. Окрім того, у західних регіонах, Вінницькій та Одеській областях прогнозуються вітер зі швидкістю 25 – 28 метрів за секунду.
Тим часом у новорічну ніч також місцями прогнозують сніг. Температура вдень буде від 0 до -5, нічні показники будуть дещо нижчими.
Щодо січня, то цього місяця середня температура становитиме від -1 до -7 градусів, що на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.