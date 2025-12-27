Традиційно він мав початися ще наприкінці листопада – на початку грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Главком".

Яка ситуація у горах?

Лижний сезон затримався на кілька тижнів. Курорту не вистачало природного снігового покриву.

Буковель та інші локації натомість пропонували альтернативи: прогулянки у горах, мандрівки на колесі огляду, катання на ковзанах тощо.

Та умови для запуску трас уже покращилися: наприкінці грудня місцями регіон накрили снігопади, а також підготовку схилів до катання дозволив почати температурний режим.

Втім, усі траси одночасно відкривати не будуть. Процес буде поетапним і залежатиме від стану покриття.

Наразі на онлайн-камерах можна спостерігати стабільний сніговий покрив на верхніх та середніх ділянках витягів.

