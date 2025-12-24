Штучне снігування без стабільних морозів не працює. Тому наразі дати, коли лижний сезон стартує на Буковелі, залишаються невідомі. Усе залежить від погоди, передає 24 Канал із посиланням на "Главком".

Як погода зірвала лижний сезон в Україні?

Поки у Буковелі туристам можуть запропонувати хіба-що альтернативний відпочинок: прогулянки у горах, мандрівки на колесі огляду та катання на ковзанах.

Подібна ситуація і на інших гірських курортах, таких як Тростян та "Буковиця".

На курортах Львівщини, зокрема в Славському та на "Плаї", сніг є тільки місцями і його замало для відкриття лижних трас.

Навіть "Драгобрат" на Закарпатті, який традиційно відкривається одним із перших завдяки високогір'ю, залишається без снігового покриву.

Прогноз похолодання найближчим часом не обіцяє. Теплі зими стають системною проблемою для Карпат, тому курорти роблять ставку на всесезонний відпочинок: SPA, гастротуризм, рекреацію.

До слова, новорічний відпочинок у Карпатах залишається дорогим. Готелі в Буковелі та Яремчі практично повністю заброньовані, а пакети на святкування Нового року коштують десятки тисяч гривень. Наприклад, 5-зірковий Radisson Blu Resort у Буковелі пропонує відпочинок за понад 100 000 гривень.

