Укргідрометцентр опублікував окремий прогноз погоди на середу, 24 грудня, для мешканців столиці та Київської області, передає 24 Канал.

Дивіться також Різдво наближається з морозом, снігом і сильним вітром: прогноз погоди на 24 грудня

Яка погода буде у Києві та області на Святвечір?

У середу у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень опадів не передбачається.

Пориви вітру становитимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі у Києві стовпчик термометра коливатиметься від 10 до 8 градусів морозу, а в області – від 12 до 7 градусів морозу.

Вдень у столиці буде 4 – 6 градусів морозу, а в області – 1 – 6 градусів морозу.