Укргідрометцентр опублікував окремий прогноз погоди на середу, 24 грудня, для мешканців столиці та Київської області, передає 24 Канал.
Яка погода буде у Києві та області на Святвечір?
У середу у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень опадів не передбачається.
Пориви вітру становитимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі у Києві стовпчик термометра коливатиметься від 10 до 8 градусів морозу, а в області – від 12 до 7 градусів морозу.
Вдень у столиці буде 4 – 6 градусів морозу, а в області – 1 – 6 градусів морозу.
- За прогнозами синоптиків, в Україні з 24 грудня почне холоднішати, місцями прогнозують сніг, хуртовини та морози до 14 градусів.
- 24 грудня у західних областях та на Вінниччині прогнозують сніг та мокрий сніг. У Карпатах та на Прикарпатті очікується сильний сніг і хуртовина, на дорогах можлива ожеледиця. В інших регіонах опадів не передбачається. Вночі температура – 2 – 8 градусів морозу, на північному сході 8 – 13 градусів морозу, на півдні та Закарпатті 2 градуси морозу – 3 градуси тепла. Вдень 1 – 6 градусів морозу, на північному сході 5 – 10 градусів морозу, на півдні та Закарпатті від нуля до 5 градусів тепла.
- 25 грудня опади майже припиняться, вночі 5 – 12 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів морозу. На півдні та Закарпатті близько 0 градусів.
- 26 грудня здебільшого без опадів, лише на сході можливий невеликий сніг, хуртовини та ожеледиця. Вночі 5 – 14 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, можливі шквали до 20 метрів за секунду на Лівобережжі.